VZ Team van de Week: Ajax, Feyenoord en PSV aanwezig na doelpuntrijk weekend

Speelronde 32 van de Eredivisie zit erop. PSV mag zich sinds de overwinning op Sparta (4-2) zondag regerend landskampioen noemen. Feyenoord, dat die titel afstond aan de Eindhovenaren, rekende in eigen huis af met PEC Zwolle (5-0). AZ was te sterk voor FC Twente (2-1) en Ajax won op bezoek bij FC Volendam (1-4). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Hoewel Olivier Boscagli de kampioenswedstrijd van PSV even spannend maakte door een bal achter zijn eigen doelman te knikken, was de Monegask na rust ook trefzeker in het goede doel. Boscagli hielp PSV met een fraaie halve omhaal over het dode punt heen en veroverde daarmee opnieuw een plaatsje in het Elftal van de Week van Voetbalzone.

David Min is de laatste weken behoorlijk op schot bij RKC Waalwijk. De 24-jarige spits had met een hattrick een groot aandeel in de 0-5 zege van de Brabanders op Heracles Almelo. RKC zal hopen dat Min dat kunstje komende zondag herhaalt tegen PEC, aangezien handhaving in dat geval zeer dichtbij is.

Waar Kenneth Taylor tijdens de eerste seizoenshelft regelmatig de gebeten hond was bij Ajax, is de middenvelder de afgelopen maanden steeds vaker een van de uitblinkers bij de Amsterdamse recordkampioen. In Volendam was Taylor tweemaal trefzeker, waardoor Ajax op poleposition ligt om de vijfde plaats te pakken.

Vasilis Barkas (FC Utrecht); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Shawn Adewoye (RKC Waalwijk), Olivier Boscagli (PSV), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen); Tjaronn Chery (NEC Nijmegen), Kritijan Belic (AZ), Kenneth Taylor (Ajax), Ruben van Bommel (AZ); Chuba Akpom (Ajax), David Min (RKC Waalwijk).

