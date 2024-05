Feyenoord-reserve over mogelijk vertrek: ‘Ik sta open voor een nieuwe uitdaging’

Ondrej Lingr weet nog niet waar hij komend seizoen speelt. Dat zegt de 25-jarige middenvelder van Feyenoord in gesprek met het Tsjechische SZ. Komende zomer activeren de Rotterdammers een verplichte koopoptie van naar verluidt 4 miljoen euro, die is opgenomen in het huurcontract met Slavia Praag. Toch blijkt een vertrek van Lingr niet ondenkbaar.

Feyenoord haalde Lingr afgelopen zomer vrij onverwachts binnen in de laatste week van de transferperiode. De dertienvoudig international van Tsjechië moet in Rotterdam genoegen nemen met een andere rol dan hij voor ogen had.

Lingr kwam tot dusver pas 371 minuten in actie namens Feyenoord, verdeeld over 25 optredens. Daarin was de rechtspoot goed voor drie doelpunten en een assist. Lingr scoorde onder meer het winnende doelpunt in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Groningen (2-1 winst).

In gesprek met SZ is Lingr eerlijk over zijn lastige debuutjaar in De Kuip. “Het is niet optimaal. Deze manier van spelen is wel een enorme ervaring voor mij geweest. Ik heb in de Champions League gespeeld en dat was een grote stap voor mij. Helaas heb ik weinig gespeeld. Dat is jammer, want zowel de club als stad is geweldig, maar daar moet ik mee leven.”

Lingr zelf weet nog niet waar hij komend seizoen speelt. “We weten niet wat er gaat gebeuren, want er komt waarschijnlijk een nieuwe trainer. Een voetbalcarrière duurt maar kort en ik wil niet nog een jaar verliezen.”

“Mijn zaakwaarnemer en ik werken aan een oplossing en ik sta open voor een nieuwe uitdaging”, gaat Lingr verder. “Het zal uiteraard van Feyenoord afhangen of ze mij willen behouden of laten gaan. We hebben het nog niet met de club besproken, maar mijn zaakwaarnemer zal na het seizoen een gesprek hebben met de directie.”

Toch houdt Lingr de deur van De Kuip op een kier. “Als ik bij Feyenoord zou kunnen spelen, zou ik absoluut willen blijven, de club is fantastisch en ik ben hier verder heel gelukkig.” Een verhuur binnen de Eredivisie sluit de middenvelder wel uit. “Als ik in Nederland blijf, kan ik me niet echt voorstellen aan welke club ik verhuurd zou worden. Ik zou het liever in een ander land proberen.”

