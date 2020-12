Van den Brom: ‘Als je dan ziet hoe men over mij praat in Nederland’

John van den Brom zit goed op zijn plek in België, zo laat hij weten in een interview met Het Laatste Nieuws. De trainer van Racing Genk merkt in België ten opzichte van Nederland vooral een groot verschil in de manier waarop hij wordt benaderd. De ex-trainer was eerder al werkzaam in de Belgische competitie als trainer van Anderlecht. Sinds zijn vertrek in 2014 bij de Belgische topclub is hij een andere trainer geworden. “Toen was ik impulsiever, ongeduldiger.”

Van den Brom maakte als trainer van ADO Den Haag en Vitesse een goede indruk op Anderlecht, dat hem in 2012 aanstelde als hoofdtrainer. Ruim acht jaar later zegt Van den Brom een andere trainer te zijn dan destijds. “Als we eens slecht speelden, haalde ik gewoon twee, drie spelers eruit en zette andere jongens of gooide ik het systeem om”, vertelt de 54-jarige coach aan de krant. “Ik geef nu meer rust en vertrouwen aan de groep. Ook omdat je zelf rustiger bent geworden.”

In zijn tweede seizoen bij Anderlecht werd hij in de tweede seizoenshelft ontslagen wegens tegenvallende prestaties. Hij keerde terug naar Nederland, waar hij werkte als trainer van AZ en FC Utrecht. Eerder dit seizoen ging hij als trainer van FC Utrecht in op een aanbieding van Racing Genk. “Ik vind het heel mooi dat ik in België word geapprecieerd om wie ik ben als mens. Als je dan ziet hoe men over mij praat in Nederland... Dit is hier een verademing.”

Van den Brom maakte begin november de overstap van FC Utrecht naar Genk en won in de Jupiler Pro League tot dusver alle wedstrijden. Onder leiding van de Nederlandse trainer gaat Genk aan kop in de Belgische competitie met een punt voorsprong op achtervolger Club Brugge. Vrijdagavond volgt de wedstrijd tegen Anderlecht, de nummer acht van de competitie. De ploeg van trainer Vincent Kompany wacht al vier wedstrijden op een overwinning.

“Ik heb altijd erg veel respect gehad voor de voetballer Kompany, die als coach aan het begin van zijn carrière staat. Het valt te prijzen dat hij vasthoudt aan zijn ideeën. Ook al moet hij dat koppelen aan resultaten. Anders houdt niemand dat vol”, aldus Van den Brom in gesprek met VTM. Tegenover de Belgische televisiezender benadrukt hij ‘hartstikke happy’ te zijn bij Genk. “We spelen met vertrouwen, we zijn hartstikke fit en we zijn ook goed. Dat wil ik bevestigd zien.”