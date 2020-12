AZ loopt knock-outfase mis na nederlaag in Kroatië

AZ heeft zich donderdagavond niet geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. De ploeg van interim-trainer Pascal Jansen verloor door een doelpunt in de blessuretijd met 2-1 bij NK Rijeka en eindigt daardoor op de derde plaats in Groep F. Ook een gelijkspel zou niet genoeg zijn geweest, want lijstaanvoerder Napoli gaf in de blessuretijd een 1-0 voorsprong weg tegen Real Sociedad bij de eerste wedstrijd in Stadio Diego Armando Maradona: 1-1.

AZ moest het stellen zonder Dani de Wit, die dit seizoen een basisplaats had in alle officiële wedstrijden van AZ. De centrale middenvelder viel zondag tegen FC Groningen (1-2) uit met een enkelblessure en werd vervangen door Albert Gudmundsson. De wissel van Gudmundsson voor De Wit was de enige wijziging bij AZ ten opzichte van het duel met Groningen, maar al vroeg in de wedstrijd moesten de bezoekers verder zonder Bruno Martins Indi.

Na een voorzet van Daniel Stefulj vanaf de linkerflank ontstond een duel tussen Martins Indi en Franko Andrijasevic en de verdediger leek de schoen van de middenvelder van Rijeka in het gezicht te krijgen. Martins Indi was aangeslagen en moest zich na een behandeling op het veld laten vervangen door Timo Letschert. Kort na de wissel ontstond een opkans voor Myron Boadu, maar de spits knikte net naast na voorbereidend werk en een indraaiende voorzet van Gudmundsson.

Het was niet de eerste keer dat Boadu gevaarlijk werd. In de vierde minuut stuitte hj op keeper Ivan Nevistic en kort daarna kwam hij een teenlengte tekort om een voorzet van Owen Wijndal te bekronen. Na een halfuur bereidde hij met een fraaie hakbal een grote kans van Jesper Karlsson voor, maar de hoek was te moeilijk voor de buitenspeler. Aan de overzijde werd een doelpunt van Rijeka na een diagonale kopbal van Nino Galovic afgekeurd vanwege buitenspel. AZ kreeg via Yukinari Sugawara nog een mogelijkheid om voor de rust op voorsprong te komen, maar de rechtsback gleed de bal voorlangs.

De tweede helft begon desastreus voor AZ. Rijeka opende opende de score nadat Pantelis Hatzidiakos een duel verloor op het middenveld, Luka Menalo alleen kon afstormen op Marco Bizot en de bal binnenschoof. Vervolgens miste Gudmundsson een levensgrote kans, toen hij na handig voorbereidend werk van Boadu vanaf vier meter naast schoot. Maar AZ kwam toch op gelijke hoogte: vanbuiten het strafschopgebied vuurde Wijndal met succes een hard schot af richting de rechterhoek. Door een discutabele rode kaart van Jesper Karlsson, toen hij met een hoog been een duel met Stefulj aanging, werd de situatie nog penibeler voor AZ. Vervolgens maakte Sociedad er 1-1 van, waardoor een zege nodig was, maar diep in de blessuretijd bepaalde Ivan Tomecak de eindstand op 2-1.

Napoli - Real Sociedad 1-1

In de andere wedstrijd in Groep F had Real Sociedad na ruim een kwartier spelen op voorsprong moeten komen, maar op onverklaarbare wijze verzuimde Portu van dichtbij te scoren. Even later was het Napoli dat tegen de verhoudingen in het net wel wist te vinden. Na een hoekschop belandde de afvallende bal op de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Piotr Zielinski, die met buitenkant rechts fraai in de linkerhoek schoot: 1-0. Met zijn treffer kroonde Zielinski zich tot eerste doelpuntenmaker ooit in het Stadio Diego Armando Maradona. In de tweede helft probeerden beide teams nog een doelpunt te forceren en dat lukte Sociedad in de tweede minuut van de blessuretijd. Willian José sloeg toe en dompelde AZ in rouw.