Wereldgoal van Harroui brengt Sparta verrassend richting middenmoot

Sparta Rotterdam heeft het openingsduel van de elfde speelronde in de Eredivisie winnend afgesloten. Op Het Kasteel waren de Spartanen met 2-1 te sterk voor FC Emmen. Dat was te danken aan wereldgoal van Abdou Harroui, die de bal van grote afstand schitterend in de kruising joeg. Dankzij de overwinning staat Sparta in ieder geval voor even verrassend in het linkerrijtje. Voor Emmen worden de problemen alsmaar groter: Dick Lukkien pakte dit seizoen pas drie punten met zijn ploeg en blijft hekkensluiter.

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Sven Mijnans. De middenvelder nam van circa 25 meter het vijandige doel onder vuur, maar zijn schot daalde net te laat en raakte de lat. In de 22ste minuut was het alsnog raak voor de Rotterdammers. Glenn Bijl maakte een grote inschattingsfout na een doorgekopte bal; Duarte profiteerde optimaal en schoot de 1-0 via het been van de keeper en de binnenkant van de paal binnen.

Emmen ging direct na rust nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en die aanvalslust wierp al snel zijn vruchten af. Michael de Leeuw kreeg de bal op zijn hoofd uit een corner en zag hoe zijn kopstoot via de rug van ploeggenoot Miguel Araujo binnenviel: 1-1. Enkele minuten later nam Sparta opnieuw de leiding. Harroui kapte zich op een meter of tien van de zestien uitstekend vrij van zijn naaste belagers, waarna de middenvelder op prachtige wijze de 2-1 achter Felix Wiedwald krulde.