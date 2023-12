Turks toptalent scoort bij basisdebuut voor Juventus, dat belangrijke zege boekt

Juventus heeft zaterdagmiddag een nipte zege geboekt op Frosinone: 1-2. Doelpunten van basisdebutant Kenan Yildiz en Dusan Vlahovic waren genoeg voor een overwinning in Stadio Casaleno. Door de zege staat De Oude Dame nog maar één punt achter op koploper Internazionale, dat zaterdag om 18:00 uur nog wel in actie komt tegen laagvlieger Lecce.

Bij Juventus stond de achttienjarige Yildiz voor het eerst aan de aftrap. De drievoudig international van Turkije kreeg de voorkeur boven Vlahovic en vormde het aanvalsduo met voormalig Ajacied Arkadiusz Milik. Filip Kostic, die tussen 2012 en 2014 voor FC Groningen speelde, mocht van trainer Massimiliano Allegri als linkermiddenvelder starten.

Bij de thuisploeg moest de enige voormalig Eredivisionist juist genoegen nemen met een plek op de bank. Sparta-jeugdproduct Abdou Harroui, die afgelopen week in de Coppa Italia nog trefzeker was op bezoek bij Napoli (0-4 winst), behoort vaker dan hem lief is niet tot de eerste elf onder trainer Eusebio Di Francesco.

Dean Huijsen, die volgens De Telegraaf op huurbasis gaat spelen voor Frosinone, zat zaterdag niet bij de wedstrijdselectie van Juve. De grootmacht uit Turijn kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong dankzij Yildiz.

Het Turkse toptalent ontving de bal van Kostic, waarna hij zich met een knappe individuele actie tussen drie man door vrijspeelde. Vervolgens was het schot van Yildiz in de korte hoek Frosinone-doelman Stefano Turati te machtig: 1-0.

Waar Juventus de voorsprong in de eerste helft makkelijk wist te verdedigen, was het na rust in de 51ste minuut al raak voor Frosinone. Jaime Báez profiteerde van een uitstekende steekbal van verdediger Ilario Monterisi, door Wojciech Szczesny met een lage schuiver te verschalken: 1-1.

Vlak daarna deed de van Juventus gehuurde Matías Soulé zijn broodheer bijna pijn, maar zijn schot belandde net naast het doel van Szczesny. Aan de andere kant stuitte Vlahovic, die als vervanger van Yildiz het veld in was gekomen, op Turati. Twintig minuten voor het laatste fluitsignaal maakte ook Harroui zijn intrede. De 25-jarige Leidenaar zag een gevaarlijk schot gestopt worden door Szczesny.

In de slotfase trok Juventus de wedstrijd alsnog naar zich toe. Een uitstekende voorzet van Weston McKennie bereikte Vlahovic, wiens kopbal op fraaie wijze in de linkerbovenhoek belandde: 1-2. Juve wist de boel daarna goed dicht te houden, waardoor Allegri drie punten mag bijschrijven in de Serie A.