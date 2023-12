Napoli krijgt ongenadig pak rammel en is uitgeschakeld in het bekertoernooi

Napoli heeft dinsdagavond een beschamende nederlaag geleden in de strijd om de Coppa Italia. De landskampioen verloor op eigen veld met 0-4 van Frosinone. Bij de bezoekers was voormalig Sparta-middenvelder Abdou Harroui een van de doelpuntenmakers. Frosinone plaatst zich door de zege voor de laatste acht in het Italiaanse bekertoernooi.

Bijzonderheden

De ban werd na ruim een uur spelen gebroken door Enzo Barrenechea, die een corner van Luca Garritano met het hoofd wist te verlengen in de verre hoek. Amper vijf minuten later lag de bal opnieuw in het doel, ditmaal via Giuseppe Caso.

De aanvaller onderschepte een te korte terugspeelbal aan de zijde van Napoli en schoot vervolgens raak in de korte hoek. Alsof het leed daarmee nog niet erg genoeg was voor de thuisploeg, sloegen de bezoekers in de blessuretijd nog tweemaal toe.

De 0-3 kwam op naam van Walid Cheddira, die mocht aanleggen vanaf elf meter en doelman Pierluigi Gollini volkomen kansloos liet. Harroui zorgde vijf minuten later voor het slotakkoord. De middenvelder werd bediend door Pol Lirola en rondde beheerst af.

Voor Napoli is het de vierde nederlaag uit de laatste zes officiële wedstrijden. Frosinone neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van het duel tussen Salernitana en Juventus. Dat duel wordt op donderdag 4 januari gespeeld.

Napoli - Frosinone 0-4

65' 0-1 Enzo Barrenechea (assist Luca Garritano)

70' 0-2 Giuseppe Caso

90+1' 0-3 Walid Cheddira (strafschop)

90+5' 0-4 Abdou Harroui (assist Pol Lirola)

