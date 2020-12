Dest wekt verbazing in Spanje: ‘Welke back heeft Barça binnengehaald?’

Sergiño Dest lijkt de Spaanse media nu al te hebben overtuigd van zijn kwaliteiten. Zowel in LaLiga als de Champions League geniet Dest steeds meer het vertrouwen van Ronald Koeman en dat betaalt zich binnen de lijnen terug. Zo ook woensdagavond tijdens de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen het Hongaarse Ferencváros. Van podiumvrees lijkt bij de Amerikaans international geen sprake te zijn. In de Spaanse pers wordt Dest donderdag veelvuldig vergeleken met Daniel Alves, die in Spanje wordt gezien als de beste rechtsback die Barcelona ooit heeft gehad.

Linksback of rechtsback, het lijkt voor Dest weinig uit te maken. Zijn aanvallende intenties en aanpassingsvermogen bleven ook woensdagavond niet onopgemerkt door de Spaanse pers. “Welke back heeft Barça binnengehaald? Dest is één van de beste aankopen van Barça in de laatste jaren”, tekent Marca op. Dest kwam begin oktober over van Ajax en lijkt door blessureleed van Sergi Roberto de komende tijd verzekerd van een plek in de basiself van Koeman. “Sinds het vertrek van Daniel Alves heeft Barcelona geen rechtsback als hij in de ploeg gehad. Hij is niet alleen belangrijk in de verdediging, maar zoekt ook veelvuldig de aanval. Bovendien is hij technisch zéér goed onderlegd.”

Ook AS vergelijkt de Amerikaans international met Alves. “Dest doet meer en meer denken aan Daniel Alves. Aanvallend is hij geweldig. Elke keer als hij op de helft van Ferencváros kwam, stichtte hij gevaar. Martin Braithwaite en Antoine Griezmann konden bijna van zijn afgemeten voorzetten profiteren. Aan de andere kant voorkwam hij met zijn snelheid veel gevaar van Ferencváros.”

“Opnieuw een uitstekend optreden van Dest”, was men bij Mundo Deportivo van mening. “Dest deed mee in de aanval en gaf zijn teamgenoten extra opties. Aan de bal is hij altijd sterk. De ploeg won zonder twijfel in Boedapest met Braithwaite als centrumspits en is dicht bij een soeverein einde van de groepsfase. Een stunt van de Hongaren zat er nooit in met een cruciale rol op de vleugels voor Dest en Jordi Alba.”

Bij Sport wordt zelfs openlijk getwijfeld aan de nationaliteit van Dest. De Catalaanse krant schrijft dat de verdediger, die afgelopen jaar zijn debuut maakte voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, de kenmerken heeft van een Braziliaan. “International van Amerika, maar spelend als een Braziliaan. Niemand is de laatste jaren met zijn offensieve talent zo dicht in de buurt gekomen van Daniel Alves. Dest was geweldig.”