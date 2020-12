‘De nieuwe Daley Blind’ bij PSV? ‘Hij is een complete voetballer’

Olivier Boscagli was als linksback van PSV doorgaans reserve bij zowel Mark van Bommel als Ernest Faber. Als centrale verdediger is hij dit seizoen onder Roger Schmidt echter onomstreden. Volgens Voetbal International wordt in de 23-jarige Fransman binnen de Eindhovense club een jongere versie van Daley Blind gezien. Schmidt denkt dat Boscagli uiteindelijk naar het niveau van de verdediger van Ajax kan toegroeien.

Niemand in de Eredivisie verstuurde meer passes dan Boscagli: met 666 passes blijft hij Blind, met 630 passes, voor. Qua lange passes, 114, moet verdediger slechts twee collega’s voorrang verlenen: Joey Veerman staat op één met 124 en daarna komt Wessel Dammers met 118. Qua balveroveringen staat Boscagli op een gedeelde eerste plaats en dat is opmerkelijk, daar doorgaans spelers van teams met weinig balbezit de boventoon voeren in dit klassement. Boscagli staat op 79 balveroveringen, evenals Azor Matusiwa van FC Groningen.

Ook qua intercepties blink Boscagli uit: dertig, waarvan liefst tien in het duel met FC Twente. Alleen Jeff Hardeveld en Matusiwa, met respectievelijk 35 en 32, waren daarin beter. “Hij is een complete speler en in mijn ogen is centraal in de verdediging zijn beste positie”, vertelt Schmidt aan het weekblad. “Hij is zeer goed aan de bal en verdedigend zie ik hem ook steeds groeien. Ik vind hem tactisch van absoluut topniveau.”

Binnen PSV wordt Boscagli op dat vlak met Blind vergeleken. “Blind heeft natuurlijk meer ervaring”, benadrukt Schmidt. “Maar ik vind dat beide spelers het spel heel goed lezen. Ze staan altijd in de beste positie om te verdedigen en om hun invloed uit te oefenen. Dat is een kwestie van kwaliteit. Ze zijn altijd goed voorbereid op de opties die de opponent heeft. Als je dan ook verdedigende kwaliteiten hebt in de duels, kun je het op die plek heel goed doen.”

“Olivier is bijvoorbeeld niet de langste, maar erg sterk in luchtduels. Hij is gewoon een heel goede voetballer en een sleutelspeler in onze verdediging.” Boscagli werd anderhalf jaar geleden voor twee miljoen euro overgenomen van OGC Nice. Op de positie van linksback maakte hij in het afgebroken seizoen maar 635 speelminuten. Nu is hij een van de PSV’ers met de meeste speelminuten.