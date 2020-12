‘Het zou een stunt zijn als Feyenoord hem voor de neus van Ajax wegkaapt’

Dick Advocaat neemt na dit seizoen afscheid van Feyenoord, zo werd dinsdag bekend. Daarmee doemt automatisch de vraag op wie zijn opvolger moet gaan worden in Rotterdam-Zuid. Chef voetbal Valentijn Driessen komt op de website van De Telegraaf met een naam die nog niet vaak is genoemd als mogelijke kandidaat voor de opvolging van Advocaat.

“Normaalgesproken zou Dirk Kuyt dat worden, dat was de afspraak.” Kuyt, trainer van Feyenoord Onder-19, paste ervoor om trainer van het nieuwe Onder-21 te worden. Hij loopt dit seizoen stage binnen de club om erachter te komen waar zijn ambities liggen. “Daar was Feyenoord zwaar teleurgesteld over”, weet Driessen. “Ik neem aan dat hij na één jaar ervaring bij de Onder-19 dadelijk niet Feyenoord kan runnen.”

“Die belofte is gedaan door de vorige technisch directeur, Martin van Geel”, vervolgde de journalist. “Die heeft Kuyt in feite binnengehouden met deze belofte, maar ik kan me niet voorstellen dat hij de nieuwe trainer wordt.” Driessen weet wél wie ‘de ideale trainer voor Feyenoord’ zou zijn. “Het is eigenlijk heel simpel. Ze zoeken een jong iemand die toch wat ervaring heeft en die ook internationaal wat heeft gedaan met zijn clubs.”

“Arne Slot zou de meest voor de hand liggende optie zijn. Ik denk dat van AZ naar Feyenoord een promotie zou zijn en dat hij een goede kandidaat zou zijn. Als ik Feyenoord zou zijn, zou ik altijd voor Slot gaan. Dat is op dit moment de kroonprins van het trainersgilde.” Slot werd in het verleden ook vaak genoemd bij Ajax. “Erik ten Hag zal dan ten eerste moeten vertrekken. Dat zou kunnen, komende zomer.”

“Het zou een stunt zijn als Feyenoord hem voor de neus van Ajax wegkaapt”, besluit Driessen. “Ik weet dat Slot bij Ajax op een lijst staat. Maar als Ten Hag nog een jaar blijft, dan zal Slot, als hij die keuze heeft, misschien toch wel voor Feyenoord kiezen.”