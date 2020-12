‘Maradona straalde zoveel passie uit, Messi heeft daar helemaal niets van’

Jorge Jesus vindt dat Diego Maradona ver boven Lionel Messi staat. De trainer van Benfica spreekt lovend over de vorige week overleden Maradona en haalt tegelijkertijd hard uit naar diens landgenoot. Ook Cristiano Ronaldo krijgt onderuit de zak van de uitgesproken Jesus.

"Ik vind Maradona de beste speler uit de historie, samen met Pelé", aldus de oefenmeester van Benfica tegenover ESPN. "Pelé is gelukkig nog onder ons. Maar Maradona was de grootste, niet alleen vanwege zijn genialiteit als voetballer, maar ook vanwege zijn uitstraling. Dat maakt het verschil voor mij. Hij was wereldklasse, maar hij straalde ook passie uit. Hij was geboren om voetballer te zijn, het was allemaal aangeboren."

Volgens Jesus kwam het voetbal bij Maradona van nature. "Het was niet aangeleerd, hij was daarmee geboren", aldus de flamboyante oefenmeester. "Het was liefde, al het gevoel dat hij had met de bal." Daarin ziet de trainer van Benfica een duidelijk verschil met de sterren uit het hedendaagse topvoetbal, zoals Messi en Cristiano Ronaldo.

"Van de twee beste spelers vandaag de dag heeft alleen Ronaldo een beetje van die passie, Messi heeft daar helemaal niets van", aldus Jesus. "Hij heeft totaal geen passie, maar is een geweldige speler", aldus de Portugees, die weet dat zijn woorden verkeerd uitgelegd kunnen worden. "Ik heb het puur over passie voor het spel. Ik denk dat Maradona daarin specialer was dan de rest."