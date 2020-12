‘Ajax akkoord met afspraak over flinke korting op vraagprijs van 25 miljoen'

Internazionale is nog steeds in de markt voor Nicolás Tagliafico, zo weet Calciomercato dinsdag te melden. De Italianen keren naar verluidt aan het einde van het seizoen terug bij Ajax voor de Argentijnse linksback. Ajax zou met Tagliafico hebben afgesproken dat hij voor 25 miljoen euro tussentijds zou mogen vertrekken. Er zou echter ook de afspraak liggen met directeur voetbalzaken Marc Overmars dat de vraagprijs over een halfjaar verder naar beneden gaat brengen, al wordt een exact bedrag niet genoemd.

Ricardo Schlieper, de zaakwaarnemer van Tagliafico, bevestigde vorige week in gesprek met De Telegraaf dat de vleugelverdediger zijn tot medio 2022 met één seizoen gaat verlengen. Volgens Valentijn Driessen betekent dat echter niet dat de flankspeler automatisch langer aan Ajax verbonden blijft. ”Nee, dat is een handig spel van Ajax”, zo zei Driessen in een video op de website van het dagblad over de nieuwe verbintenis van Tagliafico. “Dat hebben ze natuurlijk eerder ook al gedaan met een aantal spelers. Dan weet je in ieder geval dat hij het seizoen bij je afmaakt, anders loopt hij in de winter weg. En stel je voor: Ajax overwintert in de Champions League, wat heel goed mogelijk is, dan heb je graag Tagliafico erbij. Want op dit moment heb je daar gewoon geen alternatief.”

Valentijn Driessen noemt deal met Tagliafico ‘handig spel van Ajax’

De inmiddels 28-jarige Tagliafico werd afgelopen zomer al in verband gebracht met Inter, al ontkende Schlieper destijds dat er intensief contact zou zijn met de grootmacht uit Milaan. Desondanks is de sluimerende interesse vanuit het Giuseppe Meazza nooit verdwenen en men hoopt nu in de zomer van 2021 zaken te kunnen doen met Ajax. Tagliafico heeft zelf al meermaals aangegeven dat hij klaar is voor de stap naar een Europese topcompetitie en de Serie A behoort zeker tot zijn favorieten.

Tagliafico is eerder dit jaar ook al genoemd als mogelijke aanwinst van Barcelona, Manchester City en Chelsea. De linksback, met Ajax in voorbereiding op het Champions League-duel met Liverpool van dinsdagavond, staat inmiddels op 110 wedstrijden namens de Amsterdamse club. In die reeks kwam Tagliafico tot twaalf doelpunten en zestien assists.