Valentijn Driessen noemt deal met Tagliafico ‘handig spel van Ajax’

Nicolás Tagliafico gaat zijn tot medio 2022 lopende contract bij Ajax met een jaar verlengen, zo heeft zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper bevestigd aan De Telegraaf. Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant, verwacht niet dat de contractverlenging betekent dat de 28-jarige Argentijnse linksback ook daadwerkelijk veel langer bij Ajax gaat blijven. Het gerucht dat Liverpool dertig miljoen euro zou overhebben voor Perr Schuurs verwijst hij naar het rijk der fabelen.

“Nee, dat is een handig spel van Ajax”, zegt Driessen in een video op de website van het dagblad over de nieuwe verbintenis van Tagliafico. “Dat hebben ze natuurlijk eerder ook al gedaan met een aantal spelers. Dan weet je in ieder geval dat hij het seizoen bij je afmaakt, anders loopt hij in de winter weg. En stel je voor: Ajax overwintert in de Champions League, wat heel goed mogelijk is, dan heb je graag Tagliafico erbij. Want op dit moment heb je daar gewoon geen alternatief.”

Driessen zei onlangs nog dat de 28-jarige Argentijns international het niveau van Ajax niet aankan. Vrijdag reageert hij op die uitspraak: “Het is niet de Tagliafico van afgelopen jaar en de periode daarvoor”, stelt hij. “Ik let nu wat meer op hem, want je krijgt natuurlijk een bak stront over je heen als je zoiets durft te zeggen, maar hij heeft mij nog niet kunnen overtuigen dat hij terug is op het niveau dat we anderhalf jaar geleden van hem hebben gezien.”

Vrijdag meldde Tuttosport dat Liverpool dertig miljoen euro zou overhebben voor Ajax-verdediger Schuurs. Driessen moet lachen om het gerucht. “Dat kan ik me niet voorstellen”, zegt hij. Schuurs zou in beeld zijn bij Liverpool omdat de spoeling in de achterhoede door blessures dun is. “Ze hebben daar toch Sepp van den Berg?”, vraagt hij met een knipoog.