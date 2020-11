Roger Schmidt haalt bezem door opstelling: acht nieuwe spelers

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV overhoop gegooid voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zondagavond. De oefenmeester spaart een groot aantal vaste waarden met het oog op het Europa League-duel van donderdag met Granada. In totaal wordt de opstelling op acht plekken gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen PAOK Saloniki (3-2 zege) van donderdag.

Alleen Jordan Teze, Eran Zahavi en Pablo Rosario hebben hun basisplek behouden. De spelers die worden gewisseld, zijn Yvon Mvogo, Donyell Malen, Cody Gakpo, Noni Madueke, Ibrahim Sangaré, Philipp Max, Denzel Dumfries en Olivier Boscagli. Onder de lat neemt Lars Unnerstall voor het eerst sinds 8 maart (0-1 zege bij FC Groningen) plaats. Voor hem staat een achterhoede die bestaat uit Teze, Timo Baumgartl, Nick Viergever en Jorrit Hendrix.

Rosario vormt op de as van het veld een controlerend duo met Adrian Fein, terwijl Mario Götze na twee gemiste wedstrijden terug is van blessureleed en plaatsneemt naast Mauro Júnior. De voorhoede wordt gevormd door Zahavi en Richard Ledezma. De twintigjarige spits uit de Verenigde Staten maakt zijn basisdebuut. Sparta treedt aan met dezelfde spelers als tijdens de 6-0 overwinning op ADO Den Haag van vorige week.

De wedstrijd tussen PSV en Sparta begint om 20.00 uur in het Philips Stadion. De Eindhovenaren zijn al sinds december 1995 ongeslagen tegen Sparta in eigen huis. PSV staat op de vierde plek, maar nummer drie Feyenoord passeren bij een overwinning. Sparta won de laatste twee duels en is daardoor op plek tien terug te vinden.

Opstelling PSV: Unnerstall; Teze, Baumgartl, Viergever, Hendrix; Rosario, Fein; Götze, Mauro Júnior; Zahavi, Ledezma

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Harroui, Auassar; Smeets, Mijnans, D. Duarte; Thy