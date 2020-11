De Telegraaf benoemt vier PSV'ers die 'weerstand' tonen tegen Zahavi

Meer en meer sijpelen negatieve geluiden door over Eran Zahavi bij PSV. Valentijn Driessen van De Telegraaf claimt vrijdag dat minimaal vier aanvallend ingestelde spelers van de Eindhovenaren het niet zien zitten in de 33-jarige spits, die te egoïstisch zou zijn in hun ogen. Het gaat volgens Driessen om Donyell Malen, Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo en Noni Madueke.

Al na de wedstrijd tegen FC Twente (1-1) klonken negatieve geluiden over Zahavi. Hoewel Gakpo geen namen noemde, beklaagde hij zich over de zelfzuchtigheid bij PSV. Donderdag tegen PAOK Saloniki (3-2 winst) kwam Zahavi weer niet tot scoren en werd hij met misbaar gewisseld door trainer Roger Schmidt. "Malen scoorde gewoon weer, en Zahavi doet het niet. Die doet het nu al een paar wedstrijden niet voor ze", zegt Driessen.

De journalist stelt dat Zahavi niet goed ligt in de spelersgroep. "Wat ik ervan begreep is dat er toch wel een beetje weerstand is tegen Zahavi", aldus Driessen. "Die mocht vorige week de penalty nemen, terwijl Malen altijd de penaltynemer was. Die miste er eentje (tegen FC Groningen, red.), en verdwijnt daarna helemaal uit beeld voor de penalty's. Zahavi maakt er twee (tegen ADO Den Haag en PAOK Saloniki, red.), en nu heeft hij weer gemist (tegen Twente, red.). Gaan we dan nu weer naar Malen? Zoiets gaat ook doorwerken in een groep."

Volgens Driessen is er een bepaalde kern bij PSV die weerstand heeft tegen Zahavi. "Je voelt gewoon: er is een bepaalde groep spelers bij PSV, die al jaren met elkaar spelen, dan heb je het over Malen, Ihattaren, Gakpo en in iets mindere mate Madueke. Dat zijn jongens die elkaar aanvoelen. Daar zit wat mis tussen dat kwartet en Zahavi. Zij vinden Zahavi gewoon een 'superegoïst'."