Van der Vaart: ‘Stoppen met nummer 10, liever gisteren nog dan vandaag’

Rafael van der Vaart kan zich vinden in het idee van Olympique Marseille-trainer André Villas-Boas om het rugnummer 10 wereldwijd te bevriezen als eerbetoon aan de overleden Diego Maradona. De voormalig aanvallende middenvelder droeg het nummer in het verleden, maar geeft Villas-Boas 'groot gelijk'. "Laten we stoppen met dat nummer 10, liever gisteren nog dan vandaag", betoogt Van der Vaart in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De krant vraagt vier voormalig nummers 10 naar hun mening over het idee van Villas-Boas. Arnold Bruggink, Barry van Galen en Ton Lokhoff voelen weinig voor het voorstel, maar Van der Vaart is het ermee eens. "Er zal immers nooit, nooit, maar dan ook nooit meer een nieuwe Maradona opstaan." Van der Vaart noemt de reactie van zijn veertienjarige zoontje Damián op het overlijden van Pluisje 'typerend' voor diens status. "Damián is veel te jong om hem ooit gezien te kunnen hebben als voetballer, maar toch was hij enorm geraakt door het nieuws van zijn overlijden. Kapot was ie ervan. Dat zegt alles."

Van der Vaart noemt de overleden legende iemand die 'bijna groter dan het voetbal zelf' was. Toch erkent hij dat het voorstel van de trainer van Olympique Marseille waarschijnlijk niet gehonoreerd zal worden door wereldvoetbalbond FIFA. Hij hoopt op een grootschalig initiatief van de clubs. "Je kunt als Barcelona moeilijk tegen Messi zeggen: ‘En nou snel dat shirt inleveren, vriend.’ Maar het zou wel een gigantisch gebaar zijn als clubs collectief besluiten om niet meer met een rugnummer 10 te spelen."

Van der Vaart trekt de vergelijking met zijn oude club Ajax. "Zoals er bij Ajax nooit meer een betere nummer 14 dan Johan komt, kun je als gewone sterveling met goed fatsoen nauwelijks nog dat nummer tien opeisen bij je club. Dat nummer is namelijk van Diego, de beste ooit." Napoli, waarvoor Maradona van 1984 tot 1991 speelde, deelt rugnummer 10 sinds 2000 al niet meer uit uit respect voor de Argentijn.