Twee verrassende backs voor Oranje getipt bij Ziggo: ‘Hij heeft ervaring'

Hans Hateboer heeft niet zijn beste wedstrijden in het Nederlands elftal achter de rug. In het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport wordt gesuggereerd dat de vleugelverdediger van Atalanta voor de volgende interlandperiode misschien niet meer opgeroepen moet worden. Als alternatief voor Hateboer passeren de namen van Sean Klaiber (Ajax) en Daryl Janmaat (clubloos na zijn vertrek bij Watford, traint momenteel mee bij ADO Den Haag) de revue.

“Deze wedstrijden had Hateboer het niveau niet. De vraag is of je hem komende wedstrijden nog moet oproepen. Dumfries is duidelijk veel beter op de plek”, zo begint Youri Mulder als de rechtsbackpositie van Oranje ter sprake komt. Jan van Halst vraagt zich af wie het alternatief is, gezien er een stand-in voor Denzel Dumfries nodig is. Bas van Veenendaal wijst op Klaiber, die volgens NOS-commentator Jeroen Grueter momenteel gevolgd wordt door de staf van Oranje.

“Dat vind ik nog te vroeg. Karsdorp heb je nog, maar die is vaak geblesseerd”, reageert Mulder. “Als Mazraoui in de winterstop weg gaat en Klaiber een basisplaats bij Ajax krijgt, zou het zomaar kunnen dat hij een stand-in gaat worden”, zo haakt Jack van Gelder in. “Misschien dat Janmaat ergens gaat voetballen. Die heeft toch wel ervaring, laten we even afwachten. Het voordeel van Dumfries is dat hij door zijn kracht en snelheid veel goed kan maken. Hij staat ook weleens verkeerd, maar is sterk en snel en dat is heel belangrijk.”

Van Veenendaal wijst op het feit dat Klaiber tot dusver een goede indruk heeft gemaakt in zijn eerste optredens bij Ajax. “Klaiber was in zijn tijd bij FC Utrecht ook een prima back”, antwoordt Van Halst. “In het aanvallende concept hoe Ajax en Oranje spelen met aanvallende backs, kan hij prima functioneren. Het kan zomaar dat hij in de basis komt of een EK speelt, als Dumfries geblesseerd raakt. Hij is een prima alternatief.”

“Je zit een beetje te wachten op een verrassing als Wijndal. Hij wordt te weinig belicht, maar het is hartstikke leuk hoe die jongen zich heeft ontwikkeld. In de eerste wedstrijd zag je nog een beetje schroom, maar hij heeft de draad opgepakt”, vervolgt Van Halst. Van Gelder tempert de euforie rond de twintigjarige vleugelverdediger van AZ. “Niet te snel de vlag in top, jongens. Hij viel nu in en dat was niet om aan te zien. Het klopt dat hij een goede voetballer is en veel potentie heeft, maar hij stond nu binnen tien minuten drie keer aan de verkeerde kant te dekken.”