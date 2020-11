De Boer gaat Oranje-opstelling wijzigen: ‘Ik wil frisse benen’

Frank de Boer gaat de opstelling van het Nederlands elftal veranderen voor het duel van woensdagavond met Polen in de Nations League. De bondscoach van Oranje heeft dinsdagmiddag tijdens de persconferentie laten weten dat hij kiest voor ‘frisse benen’ in de laatste groepswedstrijd. De Boer vertelde tijdens het persmoment ook waarom hij geen vervanger heeft opgeroepen voor Ryan Babel, die achterblijft in Nederland vanwege een positieve coronatest.

De KNVB meldde dinsdagochtend dat Oranje met 22 spelers afreist naar Polen na de positieve test van Babel. Waarom De Boer geen vervanger oproept voor de Galatasaray-aanvaller? “Je gaat dan kijken naar die positie en dan denk ik: als ik poppetje ‘A’ opstel en daarna poppetje ‘B’ ga neerzetten, zal dat dan degene zijn die ik oproep? Nou, dat denk ik niet. We hebben andere opties om daar neer te zetten. Om dan weer iemand in de coronabubbel te laten komen, lijkt me niet verstandig.”

De Boer benadrukt dat hij over een fitte selectie beschikt. “Ja, iedereen kan spelen”, aldus de bondscoach, die niet met dezelfde opstelling gaat spelen als tegen Bosnië & Herzegovina. “Nee, want ik wil frisse benen in mijn team. Wie? Dat gaan we morgen zien, maar er zitten frisse benen bij.” Met oog op kwalificatie voor de Final Four van de Nations League moet Nederland winnen en hopen dat Italië punten laat liggen tegen Bosnië & Herzegovina. “We hebben het niet in eigen hand. We moeten zorgen dat we drie punten pakken en hopen dat Italië een uitglijder heeft.”

De keuzeheer denk niet dat Italië punten gaat laten liggen als ze spelen zoals tegen Polen. “Als je ziet hoe ze spelen, dat is echt heel erg goed. Maar dit zijn weer andere omstandigheden. Wij gaan er alles aan doen om drie punten te pakken. We moeten niet achteraf denken: hadden we maar beter ons best gedaan.” Tegen Polen ontbreekt mogelijk Bayern München-spits Robert Lewandowski. “Hij is op dit moment misschien wel de beste spits ter wereld. Dus als hij er niet bij is, dan is dat slecht voor Polen en niet slecht voor ons. Maar toch wil je altijd tegen de sterkste teams spelen. Ik weet niet wat zich daar allemaal afspeelt, maar we gaan het zien.”