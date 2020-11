Paul Pogba deelt sneer uit aan Manchester United: ‘Dit geeft me frisse lucht’

Het seizoen voor Manchester United en Paul Pogba verloopt vooralsnog uiterst moeizaam. De 27-jarige Franse middenvelder speelde deze jaargang voorlopig elf officiële wedstrijden voor the Red Devils, waarvan slechts vijf als basisspeler. Pogba maakt momenteel deel uit van het Franse nationale team voor de interlands tegen Finland (0-2 nederlaag), Portugal (0-1 overwinning) en Zweden (dinsdagavond) en voelt zich daar naar eigen zeggen een stuk gelukkiger.

“Ik heb nog nooit zo’n moeilijk periode gekend in mijn carrière. Het Franse elftal geeft me een beetje frisse lucht. De selectie is exceptioneel en magisch”, zo is Pogba duidelijk in gesprek met RTL. De middenvelder was in de interlands tegen Finland en Portugal allebei basisspeler bij les Bleus. “We zijn zo blij elkaar te zien. Dat is anders dan bij de club. Hier zijn we allemaal samen, het is iets magisch. We realiseren ons dat iedereen blij is om te komen en dat maakt het verschil.”

Didier Deschamps, bondscoach van Frankrijk, luidde eerder al de noodklok over de situatie van Pogba. “Hij zit bij zijn club in een situatie waarin hij niet gelukkig kan zijn. Niet met zijn speelminuten en niet met zijn positie”, liet Deschamps vorige week maandag optekenen tijdens een persconferentie. “Hij zit niet in zijn beste periode en heeft te maken gehad met een aantal blessures en het coronvavirus, wat hem vrij hard heeft geraakt.”

“Hij moet weer zijn ritme vinden. We kunnen niet zeggen dat we gelukkig zijn met wat hij bij zijn club doet. Ik maak me geen zorgen, maar probeer het wel te managen. Als een speler niet gelukkig is bij zijn club, vindt hij het juist leuk om voor Frankrijk te spelen”, stelde de keuzeheer van Frankrijk. Ole Gunnar Solskjaer koos dit seizoen bij Manchester United voorlopig het vaakst voor een middenveld bestaande uit Scott McTominay, Fred en Bruno Fernandes. Mede daardoor moet ook Donny van de Beek het bij de wisselvallig presterende nummer veertien van de Premier League normaal gezien stellen met een reserverol.