Ajax-directeur: ‘Bij Adidas zeiden ze ook al dat het waanzin was’

Ajax bracht aan het begin van dit seizoen een derde tenue op de markt dat in korte tijd uitverkocht raakte. Commercieel directeur Menno Geelen vertelt in een podcast van Voetbal International dat men bij de kledingleverancier Adidas verbaasd was over de enorme afname van het tenue. “Bij Adidas zeiden ze ook al dat het waanzin was”, aldus Geelen.

Het zwarte tenue met gouden accenten was niet aan te slepen. Algemeen directeur Edwin van der Sar slaagde er bij Adidas in om nog een aantal tenues los te weken voor de verkoop. “Dat waren groteske aantallen en ook die waren binnen acht uur uitverkocht. Ik denk dat het derde shirt in één dag evenveel verkocht is als menig topclub bij elkaar in één jaar verkoopt. Bij Adidas zeiden ze ook al dat het waanzin was”, aldus Geelen in de Pak Schaal Podcast. De tenues vinden gretig aftrek in de Ajax-fanshop en op de achtergrond kijkt de clubleiding van de Amsterdammers al ver vooruit.

“We zijn vorige week bezig geweest met het shirt voor het seizoen na het volgende seizoen”, vertelt Geelen. “Het shirt voor het seizoen 2021/22 is al besteld en klaar, we zijn nu bezig met het shirt voor het seizoen 2022/23. Dan is er een WK in de winter, dan ben je daar nu al mee bezig.” Het designteam van Ajax is volgend Geelen veel in discussie met Adidas over ontwerpen. Ook Van der Sar heeft inspraak, zo bleek afgelopen zomer. “Het derde shirt is voor een groot deel aan Edwin te danken. Hij heeft bepaalde details laten aanbrengen en dat al anderhalf jaar geleden.”

Ajax wil blijven groeien en zet vooral in op de buitenlandse markt. Geelen zegt dat de pijlen zijn gericht op de Verenigde Staten en het jaar 2025, mede omdat Amerika samen met Canada en Mexico het WK van 2026 organiseert. “Het voetbal wordt daar steeds populairder. In 2025 moet Ajax daar een grote naam zijn, want een WK begint een jaar voor aanvang altijd te leven. In de zomer hadden we dit jaar in veertien steden dertig verschillende voetbalkampen op de planning staan. Die waren allemaal uitverkocht en we hebben ook veel werk gehad in de merchandising, zodat die kinderen een shirt zouden kunnen kopen. Maar dat is allemaal weggevallen en dat is dan wel echt jammer”, aldus Geelen, doelend op de coronacrisis.