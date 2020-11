Menno Geelen doet boekje open over enorme financiële schade Ajax

Ajax loopt door de coronacrisis mogelijk ongeveer 45 miljoen euro aan inkomsten mis. Dat vertelt commercieel directeur Menno Geelen in gesprek met Voetbal International. In een podcast laat hij weten dat de Amsterdammers doorgaans circa 55 miljoen euro verdienen uit recettes, maar nu de Johan Cruijff ArenA leeg blijft, lopen de verdiensten ver terug.

“We doen niet geheimzinnig over onze cijfers”, zegt Geelen in de Pak Schaal Podcast. “Onze begroting zonder Champions League komt uit op ongeveer 110 miljoen euro, met Champions League op 150 miljoen. Recettes nemen daarvan ongeveer 55 miljoen euro in beslag. Dat bedrag is weer onder te verdelen in inkomsten uit seizoenkaarten, losse kaarten, skyboxen enzovoort. Natuurlijk gaan er ook wat kosten van af, die je nu niet hoeft te maken, maar dat is niet meer dan tien miljoen euro.”

Ajax timmerde in financieel opzicht de afgelopen jaren hard aan de weg, mede door goede prestaties in Europa. De club bouwde een grote buffer op, maar desondanks zijn de zorgen groot. “Je mist ongeveer 45 miljoen. Dat is gewoon weg”, aldus Geelen. “Het is algemeen bekend dat we aanvallend en ambitieus begroten als Ajax. Met Champions League-voetbal en overwintering in de Europa League, draaien we break-even. Nu gaat daar een flink bedrag van af, dus dit halen we zeker niet. “

De directeur zegt dat een deel is goedgemaakt door de uitgaande transfers van Sergiño Dest en Donny van de Beek, die totaal voor maximaal 70,32 miljoen euro zijn verkocht aan respectievelijk Barcelona en Manchester United. “Maar daar alleen red je het niet mee. De grootste zorg is dus bij ons net als bij andere clubs: hoe komen we dit seizoen door? We hebben een plan, dat is een paar jaar geleden ingezet, en daar willen we mee door, maar dit seizoen moeten we de schade zoveel mogelijk beperken.”