Rondo hard voor ‘pain in the ass’ van Feyenoord: ‘Kijk naar Tadic, bijvoorbeeld’

Feyenoord wist zondagmiddag in eigen stadion met 2-0 te winnen van FC Groningen. Steven Berghuis nam in dat duel een assist op Lutsharel Geertruida en een doelpunt vanaf de strafschopstip voor zijn rekening. Desondanks stoorden Jan van Halst en Ronald Waterreus zich behoorlijk aan de houding van de aanvoerder van de Rotterdammers tijdens het duel, zo klinkt het in het programma Rondo van Ziggo Sport.

“Feyenoord gaf ruimte weg, waar redelijk goed tegen te voetballen. Ze ontsnappen steeds, afgelopen week tegen CSKA Moskou was het fantastisch. Ze zaten er bovenop, ik wist niet wat ik zag. Ze vroegen na afloop aan Advocaat of ze dit konden doorzetten, waarop hij antwoordde: ‘Ik denk het niet’. Dat vond ik wel heel eerlijk, je zag het vandaag ook weer”, zo begint Van Halst als Feyenoord in het programma ter sprake komt. De oud-middenvelder vond Berghuis er in dit opzicht ‘negatief uitspringen’ tegen FC Groningen.

“Als hij een wedstrijd heeft dat het niet lukt, wordt hij een beetje vervelend. Voor de ploeg. Dan loopt hij met zijn kop te schudden. Hij is 28, dan verwacht je toch wel iets. Kijk naar Tadic, bijvoorbeeld. Die speelde in het begin ook niet goed, maar hij blijft gaan. Als aanvoerder heeft hij een positieve uitstraling. Maar Berghuis wordt dan een beetje een pain in the ass”, geeft de analist te kennen. Van Halst krijgt bijval van de eveneens aanwezige Ronald Waterreus.

“Er was een moment dat hij de bal niet goed meekreeg en meteen heel verongelijkt keek. Ze stonden op dat moment met 1-0 voor. Dan heb je iemand nodig die meer positivisme naar zijn medespelers uitstraalt. Het viel me heel erg op, moet ik zeggen”, concludeert de oud-doelman. Berghuis was dit seizoen voorlopig goed voor acht doelpunten en zes assists in elf officiële wedstrijden voor Feyenoord.