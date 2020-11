Gebaar van Steven Berghuis na doelpunt uitgelicht bij FOX Sports

Feyenoord won zondagmiddag in eigen stadion met 2-0 van FC Groningen. Het ging niet heel gemakkelijk, maar door doelpunten van Lutsharel Geertruida en Steven Berghuis in de tweede helft trokken de Rotterdammers het duel naar zich toe. Mario Been, die als analist voor FOX Sports bij het duel aanwezig was, zag Berghuis een opvallend gebaar maken nadat hij Feyenoord vanaf de strafschopstip op een 2-0 voorsprong had geschoten.

“Ik weet niet wat hij hierna doet. Hij is heel erg bezig met tegen zijn hoofd aan te slaan met zijn vingertje”, zegt Been na het zien van de beelden, waarop te zien is hoe Berghuis bij het vieren van de 2-0 met zijn vinger een aantal keer tegen zijn hoofd tikt. Presentator Pascal Kamperman geeft te kennen dat het hem aanvankelijk was ontgaan en denkt dat Berghuis hiermee wilde aangeven dat zijn ploeggenoten ‘gefocust’ moesten zijn. “Ja, ik weet het niet”, reageert Been. “Het is bij een 2-0 stand, ik weet niet wat hij ermee bedoelde. Ik zag het ook laat, omdat we op weg naar beneden waren. Maar hij schoot ‘m wel aardig in. Deze heeft Sergio Padt alleen gehoord.”

Het gebaar van Steven Berghuis waarop Mario Been doelt.

Berghuis verzorgde een doelpunt en een assist tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen en krijgt na afloop bij FOX Sports te horen dat hij de man van de wedstrijd was. “Man van de wedstrijd? Qua rendement wel”, antwoordt Berghuis daarop. “Geertruida ook, die breekt de wedstrijd open. Ik vond mezelf niet heel flitsend, maar dat gold voor de hele ploeg. FC Groningen speelde goed georganiseerd, we hebben niet de snelheid en het vermogen om dat kapot te spelen. Twee standaardsituaties blijken de details in de wedstrijd die je nodig hebt om te winnen. Dat is ook niet erg.”

“Nederlandse teams houden iets meer geduld in de opbouw, in balbezit. CSKA schoot de bal vrij snel naar voren als wij druk zetten”, gaat de aanvoerder van Feyenoord verder als hem gevraagd wordt naar het verschil met het Europa League-duel met CSKA Moskou (3-1 overwinning) van afgelopen donderdag. “Dat is niet de Hollandse school. FC Groningen, met een goed meevoetballende keeper, hield de bal gewoon, dat doen ze beter dan CSKA. Daarin zit het verschil tussen donderdag en vandaag. We hadden daar moeite mee, ze bleven geduldig.”

“Bryan (Linssen, red.) ging van de ene naar de andere kant lopen, maar dat speelden ze slim uit in een twee-tegen-één-situatie. Als je tegen CSKA een aantal keer druk zet en daarmee afdwingt dat zij de lange bal spelen, heb je succesbeleving in je pressing. Dat hadden we vandaag niet”, bekent Berghuis. Toch is hij tevreden met de drie punten. “We speelden volwassen en hebben weinig kansen weggegeven. Dan is het niet erg dat je twee standaardsituaties nodig hebt om te scoren.”