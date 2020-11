De Boer kijkt rond bij Ajax: ‘Hij doet het echt fantastisch, ook internationaal’

Ryan Gravenberch is niet opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal, maar dat wil volgens Frank de Boer niet al teveel zeggen. De bondscoach van Oranje raakt steeds meer onder de indruk van de middenvelder van Ajax en het lijkt een kwestie van tijd voordat Gravenberch zijn eerste speelminuten gaat maken in het 'grote' Oranje.

"Er kloppen heel veel jonge talenten op de deur, eerlijk gezegd", verklaart De Boer vrijdag na het bekendmaken van de selectie in gesprek met Ons Oranje. "Ryan Gravenberch doet het echt fantastisch, ook op internationaal niveau. Hij is zeer zeker een kandidaat waar je aan denkt als er mensen wegvallen op het middenveld." Gravenberch werd vrijdag wél opgeroepen voor Jong Oranje voor de aankomende EK-kwalificatieduels met Jong Wit-Rusland (15 november) en Jong Portugal (18 november).

De Boer schuift meer potentiële internationals voor het Nederlands elftal naar voren. "Als je Mitchel Bakker ziet bij Paris Saint-Germain. Sven Botman bij Lille OSC die ook elke wedstrijd speelt sinds hij daar een contract heeft getekend. Maar ook Mohamed Ihattaren en Calvin Stengs (die beiden zijn opgeroepen, red.)", aldus de opvolger van Ronald Koeman, die zich met Oranje gaat voorbereiden op de oefeninterland tegen Spanje (11 november) en de duels in de Nations League met Bosnië en Herzegovina (15 november) en Polen (18 november).

In de optiek van De Boer breken er mooie tijden aan voor Oranje. "Er zijn hier echt veel talenten die op de deur kloppen, ja." De bondscoach houdt ook vast aan de meer ervaren spelers, zoals Davy Klaassen. De middenvelder van Ajax zit voor het eerst sinds oktober 2017 weer bij de Oranje-selectie. "Hoe hij zich op dit moment manifesteert bij Ajax ziet er gewoon heel goed uit. Davy is voor mij een logische vervanger voor Marten de Roon, ook omdat Leroy Fer nog geblesseerd is."