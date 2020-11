Ridgeciano Haps: ‘Frank de Boer zal vast zijn redenen hebben’

Ridgeciano Haps staat dit seizoen meer in de spotlights dan andere voetbaljaargangen, maar hij ziet persoonlijk weinig verschil bij zichzelf. De linkerverdediger van Feyenoord was in zes competitiewedstrijden al goed voor drie treffers. “Ik ben geen andere Haps”, benadrukt Haps woensdag in gesprek met RTL. “Ik breng altijd dezelfde energie. Die drive heb ik altijd gehad, maar nu merken jullie het omdat ik scoor.”

Haps was goed voor doelpunten in de ontmoetingen met Willem II, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. De scoringsdrift van de verdediger heeft een reden. “Ik heb een goed schot, maar misschien heb ik dat te weinig gebruikt de afgelopen jaren. Vooral op trainingen maak ik vaak bewust de actie naar binnen om met rechts te schieten. Dat ging goed op de trainingen en in de wedstrijden nu ook.”

Dat Haps geen deel uitmaakte van de voorselectie van het Nederlands elftal, verbaasde een deel van voetbalminnend Nederland. Frank de Boer koos in verdedigend opzicht voor de aanwezigheid van onder meer Patrick van Aanholt, Owen Wijndal en Daley Sinkgraven. Haps kreeg de vraag of hij toe is aan Oranje. “Of ik eraan toe ben? Mijn wedstrijden en hoe ik mezelf presenteer, dat zegt genoeg." Haps suggereert daarmee dat hij in aanmerking komt, al vindt hij het niet frustrerend dat hij nog niet is opgeroepen. “De bondscoach heeft daar vast zijn redenen voor.”

“Ik moet gewoon doorgaan met waar ik mee bezig ben: zo goed mogelijk voor Feyenoord spelen. Als het moment komt, dan komt het.” Een goede prestatie tegen CSKA Moskou in de Europa League zou in zijn voordeel zijn, maar dan moet de ploeg van Dick Advocaat scherper beginnen dan tegen Wolfsberger AC en FC Emmen. “Dat kan en mag ons niet gebeuren tegen CSKA. Het is moeilijk te zeggen waar het aan ligt, maar ik zal er persoonlijk voor waken in de kleedkamer voor we het veld opgaan. Iedereen moet er honderd procent klaar voor zijn.”

De volledige voorselectie:

Doel: Marco Bizot (AZ), Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind, Perr Schuurs (beiden Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Daley Sinkgraven (Bayer 04 Leverkusen), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).