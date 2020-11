Stevige kritiek op middenveld van Ajax: ‘Hij dacht dat hij op balletdansen zat’

Henk Spaan is in zijn column voor Het Parool kritisch op de keuzes die Ajax-trainer Erik ten Hag maakte tegen FC Midtjylland (1-2 winst). De journalist is van mening dat de oefenmeester eerder had moeten ingrijpen, toen bleek dat het middenveld van Ajax aan het 'stuntelen' was. In de rust kwam Davy Klaassen binnen de lijnen voor Jurgen Ekkelenkamp. Een te late ingreep, volgens Spaan.

"Natuurlijk viel de voorbereiding in het water door valspositieve dan wel negatieve tests die drie vluchten met voetballers van Ajax tot gevolg hadden", doelt Spaan op de coronasoap bij Ajax. Omdat Klaassen pas op het allerlaatste moment in Denemarken arriveerde, zette Ten Hag hem in eerste instantie op de bank. "Maar als je dan een middenveld ziet stuntelen zoals een middenveld van Ajax nog nooit heeft gestunteld, mag je van de coach wel een eerdere ingreep verwachten dan het brengen van Klaassen in de tweede helft."

Slechts één speler van Ajax komt in de buurt van uitblinker Tadic

Voetbalzone deelt rapportcijfers uit aan de spelers van Ajax. Lees artikel

Volgens Spaan had Ten Hag ook zonder een wissel in tactisch opzicht kunnen ingrijpen. "Daley Blind sjokte vruchteloos achter weghollende tegenstanders aan, Ekkelenkamp kon ook het niveau van Midtjylland niet aan en Ryan Gravenberch dacht dat hij op balletdansen zat. Na een kwartier lag het ruilen van plaats door Lisandro Martínez (die centraal achterin speelde, red.) en Blind voor de hand."

Spaan stelt dat het inbrengen van Klaassen cruciaal was voor Ajax. "De hersens van Klaassen redden uiteindelijk een spartelend team en de positie van Ten Hag", aldus de journalist, die ook te spreken was over de korte invalbeurt van Edson Álvarez. De Mexicaan speelt onder Ten Hag meestal op het middenveld, maar kwam nu als centrumverdediger binnen de lijnen. "Kort na rust kwam Álvarez op de positie te spelen waarvoor hij ooit is gehaald, dus voor hem gold alleen: alsjeblieft geen fouten maken."