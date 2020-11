Slechts één speler van Ajax komt in de buurt van uitblinker Tadic

Ajax heeft dinsdagavond met in de derde groepswedstrijd van de Champions League met 1-2 gewonnen tegen FC Midtjylland. De ploeg van Erik ten Hag maakte al in de openingsfase twee doelpunten, via Antony en Dusan Tadic. Dat bleek genoeg om een moeizame zege te boeken. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Ajax die minimaal 45 minuten speelden met een rapportcijfer.

Spelersrapport Ajax tegen FC Midtjylland

SPELER CIJFER André Onana 6,5 Noussair Mazraoui 6,5 Perr Schuurs 3 Lisandro Martínez 5,5 Nicolás Tagliafico 6 Ryan Gravenberch 5,5 Jurgen Ekkelenkamp 3 Daley Blind 5,5 Antony 5,5 Dusan Tadic 7,5 Quincy Promes 3 Davy Klaassen 7

André Onana: 6,5

Het tegendoelpunt dat Ajax kreeg was Onana niet aan te rekenen: het schot van Anders Dreyer was simpelweg uitstekend. De doelman van Ajax had daarna een goede reflex in huis op een nieuw schot van Dreyer, maar werd verder niet veel getest. In de slotfase greep hij in op een hoge voorzet vanaf rechts en werd daarbij een handje geholpen door scheidsrechter Robert Madden. In de negentigste minuut redde Onana goed op een vrije trap van Evander. In de opbouw droeg hij met weifelende passes wel regelmatig bij aan onrust.

Noussair Mazraoui: 6,5

Mazraoui was in de eerste helft niet zoveel in het spel van Ajax betrokken. De rechtsback werd in het begin afgetroefd door Paulinho, die een voorzet kon geven. Verder kwam Mazraoui in verdedigend opzicht nauwelijks in de problemen. Na rust toonde hij veel initiatief in het aanvalsspel van Ajax, dat veelal over de rechterflank liep. Daarmee droeg Mazraoui er mede aan bij dat het na ongeveer een uur spelen beter ging lopen bij Ajax.

Perr Schuurs: 3

Voor Schuurs werd het opnieuw een wedstrijd om snel te vergeten. De centrumverdediger werd al vroeg verrast door Awer Mabil, maar kon het gevaar met een riskante sliding afwenden. Ook daarna maakte Schuurs allesbehalve een solide indruk. Het tegendoelpunt in de eerste helft was hem niet aan te rekenen, maar hij verloor verder wel bijna al zijn duels (86% daarvan). In balbezit was Schuurs helemaal dramatisch: vijftien keer balverlies, meer dan iedereen op dat moment, totdat Ten Hag hem na een uur uit zijn lijden verloste.

Lisandro Martínez: 5,5

Martínez had zichtbaar moeite om zich staande te houden in het centrum van de verdediging. De Argentijn blokte in de openingsfase sterk op een schot van Dreyer, maar was daarna een bron van onrust met slordige passes. Zijn enorme misser in de 23ste minuut had een tegendoelpunt kunnen opleveren, doordat hij Sisto met de bal liet vertrekken. Na een breedtepass van Sisto miste Dreyer echter voor open doel. Na rust liet Martínez zich aftroeven door Awer Mabil, al herstelde hij dat zelf ook weer.

Dusan Tadic zet Ajax uit een indirecte vrije trap op 0-2

Nicolás Tagliafico: 6

Tagliafico toonde zich een onverzettelijke strijder in de defensie. De linksback was sterk in de duels, maar zag wel zijn directe tegenstander Dreyer scoren. Tagliafico gunde hem veel ruimte, waardoor hij zijn harde schot met links niet kon blokken. Ter verdediging van Tagliafico kreeg hij op dat moment wel te maken met twee tegenstanders. De Argentijn herpakte zich in verdedigend opzicht na het doelpunt, maar voegde aan de bal niet heel veel toe.

Ryan Gravenberch: 5,5

Gravenberch probeerde de opbouw veelal naar zich toe te trekken en was wel ijverig, maar de middenvelder kwam nooit met een zogeheten 'killer pass'. De ballen die Gravenberch wél speelde, kwamen vaak niet aan. Net als tegen Atalanta kreeg Ajax een tegendoelpunt uit een counter, waarbij het middenveld niet best opgesteld stond. Gravenberch probeerde te corrigeren met een sliding, maar kwam te laat en zag dat Midtjylland het hele veld overstak en via Dreyer scoorde.

.

Jurgen Ekkelenkamp: 3

Ekkelenkamp kon bij zijn nieuwe kans in de basis opnieuw niet overtuigen. In de openingsfase draaide hij aan de rechterkant van het veld wel knap weg bij zijn tegenstander, maar de voorzet die volgde was dramatisch. In het restant van de eerste helft wist Ekkelenkamp zich geen enkele keer in positieve zin te onderscheiden; de twintigjarige middenvelder kwam nauwelijks in het stuk voor en leed voornamelijk balverlies. In de rust werd hij afgelost door Klaassen.

De 0-1 van Antony tegen FC Midtjylland

Daley Blind: 5,5

Blind moest met zijn ervaring een rustpunt op het middenveld zijn, maar de dertigjarige Oranje-international slaagde daar geen moment in. Blind miste de duelkracht om daadkrachtig in te grijpen op het middenveld, waardoor Dreyer in de tegenstoot kon scoren. Daarna moest Schuurs geel pakken vanwege een zwakke breedtepass van Blind en liep hij ook niet mee met Dreyer, die in vrije positie miste. In de tweede helft kwam de routinier een stuk minder in de problemen, ook door de extra steun van invaller Klaassen. Opvallend is dat Blind veruit het minst balverlies leed (zes keer), al zaten daar veel risicoloze passjes bij.

Antony: 5,5

De wedstrijd had niet beter kunnen beginnen voor Antony, die in de eerste minuut profiteerde van een goede breedtepass van Tadic en in alle rust de score opende. Daarna had de Braziliaan, die vanaf zijn geliefde rechterkant mocht spelen, grote moeite om zijn stempel te drukken. Als hij al aan de bal kwam, mislukten zijn acties. Na rust was Antony nadrukkelijker aanwezig. Hij werd ook mondjesmaat gevaarlijker en maakte hij een prachtig doelpunt, maar dat werd afgekeurd wegens buitenspel. Al met al mag er meer verwacht worden van de Braziliaanse dribbelaar, die veelal onzichtbaar bleef.

Dusan Tadic zet Ajax uit een indirecte vrije trap op 0-2

Dusan Tadic: 7,5

Tadic schoot uit de startblokken in Denemarken. De Serviër toonde zich in de spits direct een ijzersterk aanspeelpunt. Hij controleerde een moeilijke harde pass van Promes weergaloos en legde breed op Antony, die het karwei afrondde. Ook voor de directe indirecte vrije trap waaruit hij even later scoorde, verdient Tadic complimenten. De aanvaller koos voor een geplaatste bal en verraste de muur van Midtjylland-verdedigers. In het restant van de wedstrijd was Tadic met afstand de beste speler van Ajax, eigenlijk de enige die de bal in de ploeg kon houden. Als aanspeelpunt stond Tadic telkens aan de basis van de aanval van Ajax.

Quincy Promes: 3

Promes droeg in het begin bij aan het openingsdoelpunt van Antony, al was dat vooral het goede werk van Tadic. Daarna zocht Promes veelal de diepte, maar wist hij geen moment gevaarlijk te worden. De linksbuiten werd nauwelijks aangespeeld en als dat wel gebeurde, dan kwam hij met een zwakke voortzetting. Vlak na rust kreeg Promes veel ruimte op de linkerflank, maar verstuurde hij een slechte steekbal op Tadic, waardoor de veelbelovende aanval om zeep werd geholpen. Promes mist zichtbaar het vertrouwen in zijn eigen dribbel en zag die ook telkens stranden.

Davy Klaassen: 7

Met Klaassen in de ploeg ging het duidelijk beter lopen bij Ajax. De middenvelder ging wat meer controlerend spelen dan nummer tien Ekkelenkamp, die hij in de rust afloste. Klaassen viel niet op met spectaculaire acties, maar was onmiskenbaar een steunpilaar voor Ajax op het middenveld door geen domme dingen te doen.