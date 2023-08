De Ligt weer slechts invaller bij winnend Bayern; Kane laat klasse zien

Zondag, 27 augustus 2023 om 19:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:47

Bayern München heeft zondagmiddag vrij probleemloos afgerekend met FC Augsburg: 3-1. In de eigen Allianz Arena creëerde de ploeg van trainer Thomas Tuchel vrij weinig, maar via een eigen doelpunt van Felix Uduokhai en een benutte strafschop van Harry Kane was de ruststand 2-0. Na de onderbreking zorgde Kane voor de 3-0 door van dichtbij overtuigend raak te schieten. Dion Beljo zorgde er vlak voor tijd voor dat Bayern zijn eerste tegendoelpunt van het seizoen moest slikken. Bayern is na twee wedstrijden nog altijd foutloos en pakt op basis van het doelsaldo de leiding in de Bundesliga. Augsburg staat twaalfde met drie punten.

Tuchel koos ervoor om Matthijs de Ligt, net als vorige week tegen Werder Bremen (0-4), op de bank te laten beginnen. Het hart van de verdediging bestond uit Dayot Upamecano en Kim Min-jae. Net als Ryan Gravenberch viel De Ligt tien minuten voor tijd in. Noussair Mazraoui stond op zijn vertrouwde rechtsbackpositie wél in de basis. Het rappe trio Serge Gnabry, Leroy Sané en Kingsley Coman moest spits Kane zien te bedienen. Aan de kant van Augsburg ontbrak Jeffrey Gouweleeuw wegens een teenblessure. Sven Michel en Mergim Berisha vormden het spitsenkoppel van de bezoekers.

Bayern München speelde een matige eerste helft. De ploeg kwam amper tot echt serieuze kansen, terwijl Augsburg op de counter loerde. Zo kreeg Ermedin Demirovic een prima kans na een klein half uur spelen. De Bosniër zag zijn poging net naast het doel vliegen. Aan de andere kant zag Leon Goretzka zijn schot gered worden door Finn Dahmen. Ogenblikken later was het alsnog raak voor Bayern. Een schot van Serge Gnabry belandde via Dahmen tegen Uduokhai, die net niet kon voorkomen dat de bal achter zijn eigen doellijn belandde: 1-0. Na hands van Niklas Dorsch in zijn eigen zestien kreeg Bayern voor rust al de kans om het duel in het slot te gooien. Kane pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot de penalty hard door het midden raak: 2-0. Mergim Berisha was in blessuretijd nog dicht bij de 2-1, maar hij kopte over.

Na rust was het aan beide ploegen af te zien dat het duel eigenlijk wel gespeeld was. Bayern creëerde net als in de openingsfase van de eerste helft weinig, al kwam het halverwege de tweede helft wel dicht bij de 2-0. Gnabry zag zijn kopbal echter knap gekeerd worden door Dahmen. De doelman leek even later alsnog te moeten vissen, ware het niet dat Dayot Upamecano zijn inzet van dichtbij via een verdediger rakelings naast zag gaan. Ook Sané was zeer dicht bij de 3-0. De vleugelspeler trok vanaf de rechterkant richting de zestien en zag zijn snoeiharde pegel tegen de paal uiteenspatten.

Kane maakte er vervolgens wel 3-0 van. De Engelsman schoot via een subtiel puntertje raak na een slim passje van Alphonso Davies. Kane liet na zijn eerste Bundesliga-hattrick te maken, doordat hij van dichtbij naast kopte. Het laatste woord was voor Augsburg. Een steekpass Demirovic belandde door de benen van De Ligt perfect in de loop van Beljo, die Sven Ulreich omspeelde en binnentikte: 3-1.