Driessen: ‘Ik moet nog maar zien of dit de grote nieuwe Ajax-spits wordt’

Ajax keek zaterdagavond tegen Fortuna Sittard al heel snel tegen een 0-1 achterstand aan. Desondanks won de formatie van trainer Erik ten Hag uiteindelijk redelijk comfortabel in de eigen Johan Cruijff ArenA: 5-2. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, zet ondanks de ruime overwinning van Ajax vraagtekens bij de inbreng van bepaalde spelers.

"Wat ik eigenlijk wel verontrustend vind is dat Ajax eigenlijk wéér heel veel kansen weggaf", analyseert Driessen maandag in een video-item van de ochtendkrant. "Ze kwamen ook 0-1 achter en daarna krijgt Fortuna toch ook weer een aantal kansen. De verdediging staat in de omschakeling gewoon niet goed. En dan maakt het eigenlijk niet uit of Nicolás Tagliafico er wel of niet bij is. Met Daley Blind en Perr Schuurs in het centrum blijf je kwetsbaar. Met FC Midtjylland voor de boeg aanstaande dinsdag zal Ajax daar toch wat beter mee om moeten gaan."

"Tegen Atalanta (2-2, red.) kost je dat de overwinning", zo verwijst Driessen naar het eerste kwartier van de tweede helft tegen de Italianen, toen Ajax een comfortabele 0-2 voorsprong weggaf. "En nu niet, omdat Fortuna gewoon niet goed genoeg is. Maar tegen betere tegenstanders blijft het billenknijpen met Ajax." De voetbalverslaggever heeft ook een duidelijke mening over aanvaller Brian Brobbey, die zijn zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax maakte in het thuisduel met de Limburgers en gelijk wist te scoren.

"Hij werd alweer vergeleken met Marco van Basten en Patrick Kluivert omdat hij scoort bij zijn debuut", vervolgt Driessen zijn analyse over het huidige Ajax. "Volgens mij wist hij niet eens dat hij scoorde, want hij kreeg de bal pardoes tegen zijn scheenbeen aan. En ik moet nog maar zien of dit de grote nieuwe Ajax-spits gaat worden. Het is wél eindelijk een speler en uit de eigen opleiding komt. Maar of hij het gaat halen? Ik vind het een beetje een type-Traoré. Sterk, gedrongen, maar niet met de fluwelen balbehandeling die je eigenlijk wel verwacht van een spits van Ajax."