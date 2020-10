‘Uitschakeling Ajax in de Champions League is achteraf gezien een zegen’

Ajax bereikte in het seizoen 2018/19 verrassenderwijs de halve finale in de Champions League. In de afgelopen jaargang was de groepsfase het eindstation na een 0-1 nederlaag tegen Valencia in eigen huis. Gezien de aanhoudende coronacrisis is het achteraf gezien geen ramp dat Ajax destijds vroegtijdig werd uitgeschakeld in het miljardenbal, zo oordeelt clubwatcher Mike Verweij.

"De uitschakeling in de groepsfase van de vorige Champions League door Valencia was voor de staf, spelers, clubleiding en fans van Ajax een kater, maar bleek achteraf een zegen voor Amsterdam en misschien wel heel Nederland", zo schrijft Verweij donderdag in zijn column voor De Telegraaf. "Niet Ajax, maar Valencia speelde daardoor de achtste finale van het miljoenenbal tegen Atalanta, een wedstrijd die later een coronabom bleek te zijn." De betreffende wedstrijd vond plaats in het San Siro met de steun van circa 40.000 Atalanta-supporters.

"Niet wetende dat het coronavirus al onder hen was, zaten de supporters opeengepakt in de trein naar en de metro van Milaan, werd in de volgepakte cafés voor de wedstrijd moed ingedronken en na de klinkende zege (4-1) nog eens een feestje gebouwd", gaat Verweij verder met zijn analyse. "Vier dagen later, op 23 februari, werd in Italië officieel melding gemaakt van de eerste positieve coronatest." De gevolgen hiervan waren met name in Bergamo voelbaar. "Binnen enkele weken lagen de ic’s, alle afdelingen en zelfs de gangen van de ziekenhuizen in Bergamo vol met Covid-19-patiënten, konden de crematoria de lichamen van de veelal oudere inwoners van de stad niet meer aan en werd het leger ingeschakeld om de lijken te bergen."

"Dat het duel inderdaad een ’biologische bom’ was geweest, bleek uit de besmettingen in Valencia, die naar Noord-Italië waren te herleiden", concludeert Verweij, die de eventuele catastrofale gevolgen voor Ajax nog maar eens voor het voetlicht brengt. "Als niet Valencia, maar Ajax had doorgebekerd, was de Amsterdamse club waarschijnlijk door een veelvoud van de 2500 fans die Valencia meenam gesteund. Met mogelijk grote gezondheidsgevolgen voor Amsterdam en Nederland", aldus de Ajax-volger.