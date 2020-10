Slechts één Ajacied speelde wél soeverein tegen Atalanta

Ajax heeft dinsdagavond met in de tweede groepswedstrijd van de Champions League geremiseerd tegen Atalanta. De ploeg van Erik ten Hag kwam op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Dusan Tadic en Lassina Traoré, maar gaf die voorsprong in de tweede helft uit handen: 2-2. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Atalanta

SPELER CIJFER André Onana 6,5 Noussair Mazraoui 6 Perr Schuurs 5 Daley Blind 6 Nicolás Tagliafico 7,5 Davy Klaassen 6,5 Dusan Tadic 5 Ryan Gravenberch 7 Antony 6 Lassina Traoré 7 David Neres 6

André Onana: 6,5

Onana werd tweemaal geklopt, maar de doelpunten vielen de doelman niet aan te rekenen. De schoten die hij moest hebben, keerde hij, al waren zijn ingrepen niet altijd doortastend genoeg. Zo tastte hij in de eerste helft mis toen hij uitkwam bij een voorzet van Papu Gómez en had hij mazzel dat Traoré de bal wegkopte. Afstandsschoten van Gómez en Ruslan Malinovsky had hij gelukkig voor Ajax klemvast.

Noussair Mazraoui: 6

Mazraoui pakte na een kleine 25 minuten een gele kaart toen hij te laat was in een duel met Cristian Romero. Het was niet de enige keer dat hij in verdedigend opzicht in de problemen kwam. Mazraoui won maar drie van zijn elf duels; hij liet zich in de eerste helft aftroeven door bijvoorbeeld Robin Gosens en Gómez en nam kort na de rust risico met een ingreep met een gele kaart op zak. Wellicht koos Ten Hag er daarom voor om Mazraoui tien minuten na de pauze te wisselen. Maar de rechtsback was juist goed aan de kleedkamer gekomen en viel op met goede spelvoortzettingen op de vijandelijke helft.

Perr Schuurs: 5

Schuurs kende vorige week tegen Liverpool een negatieve rol bij het enige doelpunt van de wedstrijd en greep ditmaal niet overtuigend in bij de eerste treffer van Atalanta. Omdat zijn dekking niet goed was, kreeg Duván Zapata de kans om relatief ongehinderd binnen te koppen. In de openingsfase had Schuurs het ook al enkele keren moeilijk met Zapata, maar daarna leek hij wel in de wedstrijd te groeien. Na een onverwachte en knappe rush naar voren had Schuurs na de rust een doelpunt op zijn schoen bij een 0-2 stand, maar zo ver kwam het helaas niet. Het was niet zijn enige goede aanvallende actie, maar helaas laten zijn defensieve ingrepen op belangrijke momenten te wensen over.

Daley Blind: 6

Voorafgaand aan de 2-2 raakte Blind doelpuntmaker Zapata volledig uit het oog. Hij stapte vooruit in plaats van mee te lopen met de Colombiaan en kon de schade daarna niet meer herstellen. Het was een cruciale fout. In de duels met Josip Ilicic kende Blind wisselend succes. Belangrijk was echter wel de wijze waarop hij tot tweemaal toe Zapata opving in de eerste helft: na ruim een kwartier duwde hij de spits opzij, waardoor die niet goed kon schieten, en ook in de slotfase van het eerste bedrijf maakte hij Zapata onschadelijk. Niemand bij Ajax veroverde de bal vaker van Blind: negen keer.

Johan Derksen ziet dissonant bij Ajax: 'Valt volledig door de mand'

Nicolás Tagliafico: 7,5

De man die alle corners van Atalanta wegkopte. Althans, zo voelde het soms. De Argentijn speelde een uitstekende wedstrijd aan de linkerflank. Met name in de eerste helft behoorde Tagliafico tot de uitblinkers. Niet alleen door zijn weggekopte corners en slimme duwtjes wanneer ze nodig waren, maar bovenal door zijn bijdrage aan beide doelpunten van Ajax. Tagliafico leverde de voorzet die leidde tot de strafschop van Ajax en verstuurde een heerlijke pass op Neres voorafgaand aan de 0-2. In verdedigend opzicht kwam Tagliafico nauwelijks in de problemen; hij was de enige speler die soeverein oogde bij Ajax.

Davy Klaassen: 6,5

De middenvelder deed voortdurend zijn best om het spel van Atalanta te ontregelen. Hij was een stoorzender op het middenveld en was daarmee van waarde voor Ajax. Bovendien deinsde hij er niet voor terug om in te zakken als het nodig was of om juist een aanvallende bijdrage te leveren. Zijn steekpasses misten echter vaak de juiste richting. Met breedtepasses had Klaassen wat meer succes.

.

Dusan Tadic: 5

Tadic, de nummer tien van Ajax op het veld, begon niet goed aan de wedstrijd. Een zwak schot in de vierde minuut bood weinig vertrouwen, maar na een halfuur kantelde de wedstrijd voor Tadic. Hij benutte de penalty, die niet bijster goed was ingeschoten, en was in de fase daarna een betrouwbare pion in de aanvallen van Ajax. Hij kwam in de bal, hield het leer goed bij zich en droeg in het slot van de eerste helft bij aan succesvolle combinaties. Zijn opleving was echter van korte duur. Tadic' tweede helft was, net als voor Ajax als geheel, echter teleurstellend. Tadic liep te lang met de bal, leverde ballen in en ging vaak overdreven naar het gras. Over de gehele wedstrijd leed geen enkele Ajacied vaker balverlies: 22 keer.

Ryan Gravenberch: 7

De middenvelder van Ajax liet zijn man soms te makkelijk lopen, waardoor er ruimte ontstond voor Atalanta. Als hij in balbezit was, kenden zijn voortzettingen in de eerste helft wisselend succes. Zo draaide hij na een halfuur onder druk van een tegenstander fraai weg, maar haalde hij een minuut later eigenhandig de angel uit een aanval via een slordige breedtepass. In het tweede bedrijf was Gravenberch een belangrijke kracht bij Ajax. Hij was sterk in de duels op het middenveld en zorgde voor dreiging aan de zijkanten.

Antony: 6

De vernederende panna die Antony uitdeelde aan Hans Hateboer was ongetwijfeld het meest opvallende moment uit de wedstrijd van de Braziliaan. Maar het was zeker niet de enige keer dat Antony zijn fraaie voetenwerk tentoonspreidde in de eerste helft. Door goed weg te kappen bij een tegenstander zorgde hij na enkele minuten voor de eerste doelpoging van Ajax; een andere keer nam hij de bal op fraaie wijze mee met de hak. Zeker niet alles wat Antony deed lukte. In de tweede helft was hij vaak minder succesvol. Van de basisspelers had hij de laagste passzuiverheid (63,2 procent), al won hij wel al zijn acht duels. Het optreden van Antony eindigde in mineur, doordat hij per brancard werd afgevoerd.

KOEKOEK! Antony stuurt Hateboer met panna het bos in

Lassina Traoré: 7

De aanvaller die zaterdag tegen VVV-Venlo vijf keer scoorde en drie assists leverde kreeg verrassenderwijs opnieuw een basisplaats. In de eerste helft was Traoré de grote ster bij Ajax. Hij was erg actief in de punt van de voorhoede, stoorde in de opbouw van Atalanta, trok uit de voorste linie om bij te dragen aan de combinaties en creëerde daarmee ook ruimte voor zijn ploeggenoten. Hoogtepunten waren uiteraard het verdienen van de strafschop en zijn doelpunt in de eerste helft, nadat hij goed voor zijn man kwam en reageerde op het grabbelwerk van keeper Marco Sportiello. Na de rust kwam Traoré minder in het spel voor, maar bereidde hij met een slimme hakbal wel een kans van Antony voor.

Lassina Traoré is ook in Italië trefzeker en brengt Ajax op een riante voorsprong

David Neres: 6

Aan de linkerflank kon Neres over de gehele wedstrijd niet vaak voor dreiging zorgen, maar de aanvaller leverde wel de voorzet waar de 0-2 van Traoré uit voortkwam. In de slotfase van de eerste helft, toen Ajax de wedstrijd domineerde, leverde de aanvaller een goede bijdrage een het combinatievoetbal van de ploeg. Maar verder was hij weinig te bekennen. Neres had relatief weinig balcontacten. Als hij de bal had, liep zich meermaals stuk rond de achterlijn.