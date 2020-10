‘Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik werd aan de kant gezet door Ajax’

De toekomst van Razvan Marin lijkt niet bij Ajax te liggen. De Roemeense middenvelder komt dit seizoen op huurbasis uit voor Cagliari, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen in de onderhandelingen met de Amsterdamse club. Marin, medio 2019 voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Standard Luik, baalt ervan dat hij afgelopen seizoen zijn visitekaartje niet heeft kunnen afgeven bij Ajax.

"Het elftal was prachtig en Amsterdam is prachtig, ik was dan ook blij", vertelt Marin in een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport. "Ik begon goed en ik speelde meteen, zelfs in de play-offs van de Champions League." Trainer Erik ten Hag koos echter al snel voor andere opties op het middenveld van Ajax. "Ik weet niet wat er is gebeurd, maar op een gegeven moment werd ik aan de kant gezet. Misschien hadden ze iets meer verwacht. Ik heb nog wel contact, vooral met Dusan Tadic."

Ajax speelt dinsdagavond op Italiaanse bodem tegen Atalanta in de groepsfase van de Champions League. Marin hoopt op een goed resultaat voor zijn oude ploeg, maar benadrukt tevens dat hij Atalanta als favoriet ziet. "Ajax heeft al verloren van Liverpool. Beide elftallen hebben een vergelijkbare identiteit. Ze willen altijd meer doelpunten maken." Marin verwijst naar Lassina Traoré, die vijfmaal scoorde in de uitwedstrijd van Ajax tegen VVV-Venlo (0-13). "Bij Ajax stromen altijd veel jonge spelers door. Alles bij Ajax ademt geschiedenis."

Marin kijkt altijd met veel interesse naar collega-middenvelders. Met name Frenkie de Jong is een favoriet van de door Ajax verhuurde Roemeen. "Ik weet niet of hij de beste middenvelder van Europa is, maar hij is wel erg goed. Bij Ajax ben ik hem nooit tegenkomen. Wel heb ik nog drie weken met Matthijs de Ligt getraind", aldus Marin, die met Cagliari momenteel de elfde plaats bezet in de Serie A.