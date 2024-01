Marc Overmars wil een van zijn grootste Ajax-miskopen naar Royal Antwerp halen

Als het aan Royal Antwerp FC ligt, dan wordt Razvan Marin de opvolger van de naar Atlético Madrid vertrokken Arthur Vermeeren. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De 27-jarige middenvelder, die tussen 2019 en 2020 bij Ajax speelde, is de laatste tijd steeds vaker bankzitter bij Empoli.

De achttienjarige Vermeeren is sinds enkele dagen speler van Atlético, dat naar verluidt achttien miljoen euro overmaakte naar Antwerp voor zijn diensten. De tweevoudig international van België was een onbetwiste basisspeler onder Mark van Bommel en dit seizoen goed voor 2 goals en 6 assists in 32 wedstrijden namens the Great Old.

Het gat dat Vermeeren achterlaat in het Bosuilstadion moet dus opgevuld worden door Marin, die Marc Overmars nog kent vanuit zijn tijd bij Ajax. De technisch directeur van Antwerp, die in hoger beroep is gegaan tegen zijn wereldwijde schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag, betaalde in de zomer van 2019 liefst 12,5 miljoen euro aan Standard Luik om de Roemeen naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

Het verblijf van Marin in Amsterdam werd echter allesbehalve een succes. In zijn eerste en enige seizoen bij Ajax kwam de 51-voudig international tot 17 duels, waarin hij 2 keer als aangever fungeerde.

Na die teleurstellende campagne werd hij een seizoen gestald bij Cagliari, dat hem in de zomer van 2021 voor tien miljoen euro definitief overnam.

De Italiaanse club besloot Marin medio 2022 voor twee jaar uit te lenen aan Empoli. De rechtspoot begon dit seizoen als basisspeler, maar moet het de laatste wedstrijden steeds vaker doen met een plek op de bank.

Het is niet duidelijk of Empoli, dat een koopoptie heeft bedongen in de huurdeal met Cagliari, mee wil werken aan een tussentijds vertrek van de middenvelder. Ook is het niet duidelijk of Antwerp de ex-Ajacied wil huren of kopen. Wel is zeker dat Marin als belangrijkste kandidaat geldt om het team van Van Bommel deze maand nog te versterken.

