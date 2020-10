Vermoedelijke opstellingen Atalanta - Ajax: Blind weer naar het middenveld?

Nog geen week na de 0-1 nederlaag tegen Liverpool moet Ajax vanavond opnieuw aantreden in de groepsfase van de Champions League. In Bergamo staat om 21.00 uur het duel met de koploper van Groep D op het programma: Atalanta. Aan de voorbereiding op het duel met de club uit de Serie A zal het bij Ajax niet liggen; afgelopen zaterdag werd de veelbesproken 0-13 recordzege op VVV-Venlo geboekt.

Ajax had zich de start van de nieuwe Europese campagne anders voorgesteld. Thuis tegen Liverpool werd een pijnlijke 0-1 nederlaag geleden. Dat de Engelse grootmacht won op Amsterdamse bodem was niet verrassend, maar gezien de kansen die Ajax kreeg had er meer ingezeten. Bovendien ontbraken aan Engelse zijde grote namen als Alisson Becker, Virgil van Dijk en Thiago Alcántara. Atalanta daarentegen is beter van start gegaan in de Champions League. Door goals van Duván Zapata, Alejandro Gómez, Luis Muriel en Aleksey Miranchuk won het team van trainer Gian Piero Gasperini met 0-4 op bezoek bij Midtjylland. “Dit team heeft meer ervaring en zelfvertrouwen vergeleken met vorig seizoen”, zei Gómez na afloop tegenover Sky Italia. “We weten dat alles mogelijk is in de groepsfase en we het tot de laatste snik moeten volhouden. Als we de volgende wedstrijd van Ajax kunnen winnen, dan hebben we goede kansen om de volgende ronde te bereiken.”

De ruime zege in de Champions League kreeg geen goed vervolg in de Serie A. Afgelopen zaterdag bleek Sampdoria met 1-3 te sterk in een wedstrijd waarin sommige spelers rust kregen. Sam Lammers begon hierdoor voor het eerst vanuit de basis bij Atalanta. Marten de Roon verscheen ook aan de aftrap, maar haalde het einde van de wedstrijd niet. De Oranje-international raakte geblesseerd en moet het duel van vanavond met Ajax aan zich voorbij laten gaan. Zijn afwezigheid is een grote domper voor Gasperini en zijn ploeg, die een week eerder ook al met 4-1 ten onder ging tegen Napoli.

Lassina Traoré na de 0-13: 'We moeten nu op aarde blijven staan'

De voorbereiding van de Amsterdammers op het duel dat vanavond om 21.00 uur begint verliep beter. VVV-Venlo bleek kannonenvoer voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Niet eerder won een club in de Eredivisie met dergelijke cijfers. De overwinning van Ajax ging de wereld over en kwam ook aan bij Gasperini, al hecht hij weinig waarde aan de monsterzege. “In voetbal heb je nederlagen en overwinningen. Je moet goed begrijpen wat je goed en niet goed doet. Dan kun je dat gebruiken in de volgende wedstrijd”, zei hij maandag op de persconferentie. “Ajax is natuurlijk een uitstekend en gebalanceerd team, dat had ik tegen Liverpool al gezien. Ze kunnen het zich veroorloven om te experimenteren. Maar ik denk dat de Champions League wel iets anders is. We hopen het ze wat moeilijker te maken.”

De Atalanta-trainer sprak met veel respect over de lijstaanvoerder van de Eredivisie. “Tactisch gezien zijn we twee totaal verschillende teams. Ajax is een soort laboratorium wat betreft tactiek. Ze zullen voor mij altijd een soort referentiepunt blijven. Ze hebben altijd efficiënte ideeën die ik erg waardeer. Ajax is voor mij een rolmodel”, aldus een lovende Gasperini. Atalanta-back en tevens ex-Groninger Hans Hateboer kijkt enorm uit naar de krachtmeting. Hij was blij toen Atalanta in de groepsfase aan Ajax gekoppeld werd. “Daar hoopte ik vorig seizoen ook al op. Niet omdat het een makkelijke tegenstander is, integendeel zelfs. Maar het is leuk om met Atalanta naar Amsterdam te mogen. Ik ben écht benieuwd hoe de krachtsverhoudingen zijn”, zei hij maandag tijdens het persmoment. “Hoe Ajax zich twee seizoenen geleden in de Champions League heeft gemanifesteerd, is geweldig voor het Nederlandse voetbal. In Europa lijken ze elke keer nóg iets meer te kunnen brengen dan in de Eredivisie. Er is tijdens Atalanta - Ajax geen favoriet. Ik denk dat we gelijkwaardig zijn. Het kan ook door onze offensieve speelstijlen écht een leuke wedstrijd worden. Met FC Groningen waren we – uit en thuis – altijd de underdog tegen Ajax. Nu ruiken we kansen.”

In De Telegraaf blikt Ajax-keeper André Onana vooruit op het duel van vanavond. Hij noemt Atalanta ‘een goed team’. “Dat hebben ze vorig seizoen met het bereiken van de kwartfinale van de Champions League wel bewezen. Toch moeten we niet te veel naar onze tegenstander kijken. We weten wat ons te doen staat. En als we dat goed doen, wordt het moeilijk voor hen om ons te verslaan. Dan zijn we beter dan Atalanta”, stelt de Kameroense doelman. Hij zegt dat Ajax naar Bergamo is gereisd om de drie punten op te halen. “Ajax is een grote club en wij hebben als spelers enorme ambities. Als we zo spelen als tegen Liverpool én de kansen benutten, kunnen we iedereen verslaan. Ik ben niet bang voor Atalanta, maar verheugd tegen ze te mogen spelen.” Ten Hag is iets gereserveerder in zijn uitdrukkingen, maar is het eens met zijn doelman. “We gaan van een positief resultaat uit en daar heb ik alle vertrouwen in. Het is zinloos om over een nederlaag te praten, we gaan uit van winnen.”

Vermoedelijke opstellingen

Ajax moet het tegen Atalanta doen zonder Mohammed Kudus. De Ghanese middenvelder annex aanvaller raakte in de thuiswedstrijd tegen Liverpool geblesseerd aan zijn knie. Hij staat maanden aan de kant en kan naar verwachting volgend kalenderjaar pas weer in actie komen. Ajax leek schadevrij uit het duel met VVV te zijn gekomen, maar toch was er maandag een verrassing in de selectie. Klaas-Jan Huntelaar, zondag bij zijn invalbeurt nog goed voor twee doelpunten, is volgens Ten Hag ‘niet wedstrijdfit’ en wordt daarom vervangen door Brian Brobbey. De talentvolle spits van Jong Ajax mag derhalve hopen op zijn debuut in de Champions League. Dat geldt ook voor de Braziliaanse aanvaller Antony. De miljoenenaankoop ontbrak tegen Liverpool omdat hij ‘niet wedstrijdfit’ was volgens de trainer. Waar Brobbey naar verwachting op de bank zit, lijkt Ten Hag wel een basisplaats in petto te hebben voor Antony.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Daley Blind vanavond, net als tegen Liverpool, op het middenveld speelt. Zijn plek in de achterhoede wordt dan naar verwachting ingevuld door Lisandro Martínez, die ook op die positie speelde tegen the Reds. Ten Hag zorgde vorige week voor een grote verrassing door te kiezen voor een systeem met twee spitsen en Kudus als aanvallende middenvelder. De krant rekent erop dat de trainer in Bergamo kiest voor het vertrouwde 4-3-3-systeem met Dusan Tadic in de spits. Lassina Traoré, zaterdag nog goed voor vijf doelpunten, zal waarschijnlijk genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Antony en David Neres zullen voor de creativiteit op de flanken moeten zorgen.

Vermoedelijke opstelling Atalanta: Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gómez, Gosens; Muriel, Zapata

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Klaassen, Blind, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres