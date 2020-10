Frank de Boer neemt één debutant op in voorselectie Oranje

Bondscoach Frank de Boer heeft de voorlopige selectie bekendgemaakt van Oranje voor de oefenwedstrijd tegen Spanje en de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina en Polen. De selectie kent 34 namen, onder wie Daley Sinkgraven. De linksback van Bayer Leverkusen werd nooit eerder opgenomen in een (voor)selectie van Oranje.

De definitieve selectie van De Boer wordt op vrijdag 6 november bekend, zo maakt de KNVB bekend. Oranje speelt op woensdag 11 november tegen Spanje en vier dagen later tegen Bosnië-Herzegovina. Die wedstrijden worden allebei in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld. Op woensdag 18 november wacht een uitwedstrijd tegen Polen.

Sinkgraven is onder trainer Peter Bosz met regelmaat basisspeler bij Bayer Leverkusen. Donderdag zat hij negentig minuten op de bank in de Europa League-wedstrijd tegen OGC Nice (6-2 zege), maar in alle vier de competitiewedstrijden van dit seizoen stond hij aan de aftrap. De linksback is de enige debutant in de selectie, waarin ook plek is voor Patrick van Aanholt.

Van Aanholt zat vorige maand vanwege een blessure niet in de 38-koppige voorselectie voor de wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (0-0) en Italië (1-1), maar maakt nu zijn rentree. Hij zal concurreren met onder meer Sinkgraven om bij de definitieve groep te komen. Davy Klaassen van Ajax keerde toen na drie jaar terug en behoort nu opnieuw tot de selectie van De Boer.

De volledige voorselectie:

Doel: Marco Bizot (AZ), Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind, Perr Schuurs (beiden Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Daley Sinkgraven (Bayer 04 Leverkusen), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).