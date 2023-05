Volgende Nederlander op weg naar de uitgang bij Bayer Leverkusen

Woensdag, 31 mei 2023 om 16:30 • Noel Korteweg

Timothy Fosu-Mensah moet deze zomer op zoek naar een nieuwe werkgever, zo meldt het Duitse Kicker. De 25-jarige verdediger van Bayer Leverkusen komt namelijk niet in de plannen voor van trainer Xabi Alonso en moet weg om inkomsten te genereren. Eerder werd al bekend dat Daley Sinkgraven na dit seizoen transfervrij vertrekt bij de club uit Duitsland.

Fosu-Mensah kampte tijdens zijn tijd bij Leverkusen veelvuldig met ongelukkig blessureleed. Zo scheurde de drievoudig Oranje-international zijn kruisband begin 2021, waardoor hij liefst 36 wedstrijden aan de kant stond. Ruim een jaar geleden kampte de verdediger met een hamstringblessure, waardoor hij vier maanden moest revalideren. De Amsterdammer kwam dit seizoen tot slechts vijftien duels, waarvan hij er bij twee in de basis stond.

De verdediger komt uit de jeugdopleiding van Ajax, die hij in de zomer van 2014 inruilde voor die van Manchester United. Fosu-Mensah stond lang bekend als groot talent. Een knieblessure in 2019 tijdens een uitleenbeurt aan Fulham hield hem een jaar aan de kant, waardoor zijn ontwikkeling stagneerde. De verdediger werd door the Red Devils ook nog verhuurd aan Crystal Palace. In de winterse transferwindow van 2021 vertrok hij voor ruim één miljoen euro naar Leverkusen. Fosu-Mensah heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij de ploeg van Alonso.

Sinkgraven vertrekt deze zomer in ieder geval bij Leverkusen. De 27-jarige linksback kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club, daar hij volgende maand uit zijn contract loopt in Duitsland. Sinkgraven kwam dit seizoen tot slechts 342 speelminuten, verdeeld over twaalf duels. De ex-Ajacied stond deze campagne vier keer aan de aftrap. Sinkgraven verruilde sc Heerenveen, waar hij zijn jeugdopleiding genoot, begin 2015 voor zeven miljoen euro voor Ajax. Leverkusen legde vierenhalf jaar later vijf miljoen euro neer voor zijn diensten. Het is nog niet bekend waar de toekomst van Sinkgraven ligt.