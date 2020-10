Roger Schmidt openbaart verhitte woordenwisseling met Bas Nijhuis

Roger Schmidt heeft geen goed woord over voor het optreden van Bas Nijhuis in de competitiewedstrijd tussen Vitesse en PSV (2-1). De arbiter floot in de laatste minuut van de blessuretijd voor een strafschop voor PSV, maar trok die beslissing in na raadpleging van de videobeelden. Na afloop van de wedstrijd raakte Schmidt verwisseld in een verhit gesprek met Nijhuis.

Nijhuis zag aanvankelijk een strafschop in een duw van Eli Dasa jegens Jorrit Hendrix en wees naar de stip. VAR Danny Makkelie greep echter in en riep zijn collega naar de zijkant om de beelden nog eens te bekijken. Daarna kwam Nijhuis terug op zijn besluit en gaf hij de bal aan doelman Remko Pasveer van Vitesse. Voor de camera van FOX Sports geeft Schmidt toe dat hij nog steeds boos is over het verloop van het moment. "Hij stond er vijf meter vandaan. Alleen als het echt een honderd procent foute beslissing is, moet hij de penalty terugtrekken", stelt de trainer.

"Dit is niet honderd procent fout", vervolgt Schmidt, die na de wedstrijd verhaal ging halen bij Nijhuis. "Ik vroeg hem of hij de regels wel kende, maar het enige wat hij antwoordde was of ik een gele of een rode kaart wilde." De oefenmeester zet ook vraagtekens bij het besluit om de 2-1 van Loïs Openda niet af te keuren. De aanvaller scoorde negen minuten na de pauze na een voorzet van Maximilian Wittek. Hoewel er sprake leek van buitenspel, was dat volgens de videoscheidsrechter niet het geval.

"Op deze foto is het gewoon buitenspel", stelt Schmidt over een stilstaand beeld. Ook centrumverdediger Jordan Teze dacht dat er sprake was van buitenspel. Hij bekeek na de wedstrijd beelden op zijn telefoon en concludeerde zelf dat Openda wél buitenspel stond. “Uiteindelijk maakten zij de 2-1, wat eigenlijk ook een buitenspelgoal was”, zegt Teze overtuigd, waarna de verslaggever van FOX Sports hem erop attendeert dat Mauro Junior de buitenspelval ophief. “Niet? Oké, dat is hun ding. Ik heb ernaar gekeken, het was een buitenspelgoal. Hoe ik het zag op mijn telefoon, was het buitenspel met het bovenlichaam. Maar uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter.”

Teze vindt ook dat het intrekken van de penalty zeer discutabel is. “Ik was ver van de situatie, maar ik zie dat Jorrit wil springen en niet de lucht in kan komen”, blikt hij terug. “Ik dacht: dat is een penalty.” De verdediger neemt het Nijhuis kwalijk dat hij de spelsituatie direct stillegde. “Philipp (Max, red.) stond erachter en kon vrij schieten, maar hij (Nijhuis) fluit het af. Tja... Of je geeft een penalty, of je laat hem schieten en fluit daarna af, zodat je daarna kunt kijken. Maar nu was onze scoringskans weg en was er geen penalty. Toen ik hem naar het scherm zag lopen, wist ik al dat hij hem zou afblazen. Onze kans op de 2-2 was zo goed als verlopen”, verzucht Teze.