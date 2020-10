Real maakt recordgoal Ansu Fati goed en wint bloedstollende Clásico

Een bloedstollende editie van El Clásico is zaterdag ten prooi gevallen aan Real Madrid. De Koninklijke had het op bezoek bij Barcelona een tijd lang zwaar, maar trok de overwinning in de slotfase vrij overtuigend over de streep. Aan de zijde van Barça werd Ansu Fati met zijn 17 jaar en 358 dagen de jongste doelpuntenmaker aller tijden in een editie van El Clásico. Dat bleek niet genoeg voor de ploeg van Ronald Koeman, want die incasseerde doelpunten van Federico Valverde, Sergio Ramos en Luka Modric: 1-3.

De wedstrijd kende een zinderende openingsfase. Karim Benzema liet zich in de vijfde minuut uitzakken uit de spits, waarop Gerard Piqué richting de aanvaller van Real Madrid liep. Het gat dat de verdediger van Barcelona achter zich liet werd in gelopen door Federico Valverde, die na een steekbal van Benzema vanbinnen de zestien de kruising raakte: 0-1. Barcelona reageerde vrijwel onmiddellijk, eveneens door gebruik te maken van een gat in de defensie. Jordi Alba ontsnapte op de linkerflank aan de aandacht van Real Madrid, waarna hij vanaf de achterlijn Ansu Fati bediende, die de bal eenvoudig binnen liep: 1-1.

Spoiler: zowel de scheidsrechter als de VAR geeft hier GEEN strafschop voor...

Daarna ontstond een interessant schouwspel, waarin beide ploegen sporadisch gevaarlijk voor het doel opdoken. Lionel Messi was dichtbij een doelpunt, nadat hij Sergio Ramos met een schitterende sleepbeweging te kijk had gezet. Thibaut Courtois redde echter in de korte hoek op het schot van Messi. Even later claimde de Argentijn een penalty, nadat hij ogenschijnlijk door Casemiro onderuit werd gehaald, maar de middenvelder van Real speelde zeker voor een gedeelte de bal en kwam ermee weg. Aan de overzijde van het veld ontsnapte Benzema aan de aandacht van de Barça-defensie, de Fransman kon de bal echter na een goede pass van Toni Kroos niet voldoende richting de hoek sturen.

Wat een goal was dit geweest!

Aan het begin van de tweede helft nam Barcelona het initiatief meer en meer in handen. Ansu Fati legde de bal bij de tweede paal panklaar voor Philippe Coutinho, die zijn kopbal rakelings naast zag vliegen. Real Madrid kreeg na een uur spelen een penalty, toen Sergio Ramos bij een vrije trap opzichtig aan het shirt werd getrokken door Clément Lenglet. Scheidsrechter Juan Martínez Munuera miste de overtreding in eerste instantie, maar gaf na het bekijken van de beelden alsnog een strafschop. Die werd benut door Ramos zelf: de centrumverdediger stuurde de bal in alle rust in de linkerhoek: 1-2.

Wow, Sergiño Dest???

Barcelona ging als vanzelfsprekend op zoek naar een nieuwe gelijkmaker. Coutinho kreeg daartoe een gevaarlijke schietkans, die door Ramos met enig fortuin werd geblokt. De aanvoerder van Real trapte de bal vervolgens tegen de hand van ploeggenoot Raphaël Varane, maar Barcelona kreeg geen penalty. De Madrilenen bleven zo op de been en sloegen aan de overzijde van het veld toe. Eerst zag Ramos een enorme kans gekeerd worden door de uitstekend spelende doelman Neto, maar in de negentigste minuut werd de Braziliaan knap omspeeld door Luka Modric. De Kroatische middenvelder legde de bal na zijn fraaie schijnbeweging met buitenkant voet binnen: 1-3.