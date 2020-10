‘Liverpool heeft voor januari twee kandidaten na blessure van Van Dijk’

Liverpool moet het voorlopig stellen zonder Virgil van Dijk. De 29-jarige verdediger liep door een charge van Jordan Pickford een zware knieblessure op in de wedstrijd tegen Everton (2-2) en moet onder het mes. Volgens James Pearce, journalist voor The Athletic, gaat Liverpool nu in januari de transfermarkt op om een nieuwe centrumverdediger aan de selectie toe te voegen.

Pearce stelt dat Liverpool momenteel twee kandidaten in het vizier heeft: Ozan Kabak van Schalke 04 en Ben White van Brighton & Hove Albion. De 23-jarige White werd door the Seagulls op jonge leeftijd weggehaald bij Southampton en heeft dit seizoen na huurperiodes bij Newport County, Peterborough United en Leeds United een basisplaats veroverd in de hoofdmacht. Leeds United deed afgelopen zomer een poging om White definitief over te nemen van Brighton, maar slaagde daar niet in.

De best presterende jonge centrumverdediger ter wereld (20) komt uit Turkije

Het contract van White bij Brighton loopt voorlopig nog door tot medio 2024 en de verdediger werd eerder al gelinkt aan een transfer naar de Engelse top. Hetzelfde geldt voor Kabak, die door Schalke 04 een jaar geleden voor vijftien miljoen euro werd overgenomen van VfB Stuttgart. De viervoudig Turks international met een verleden bij Galatasaray heeft in Gelsenkirchen voorlopig ook nog een contract tot medio 2024.

“Maar misschien kijken ze ook in de eigen gelederen, ik weet dat ze veel vertrouwen hebben in Rhys Williams”, zegt Pearce in gesprek met het Noorse TV2. De doorgaans goed geïnformeerde journalist is van mening dat Liverpool Dejan Lovren misschien te makkelijk naar Zenit heeft laten gaan. Op dit moment beschikt manager Jürgen Klopp eigenlijk over slechts twee centrumverdedigers, met Joe Gomez en Joël Matip. “De Europese clubs weten nu dat Liverpool wanhopig is, dus de prijzen zullen omhoog schieten in januari.”