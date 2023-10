Arsenal zit niet stil en maakt druk werk van volgende contractverlenging

Maandag, 16 oktober 2023 om 11:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 11:20

Arsenal maakt druk werk van de contractverlenging van Ben White, zo meldt Fabrizio Romano. De Londenaren zijn sinds augustus aan het onderhandelen met de 26-jarige verdediger, die nu nog tot medio 2026 vastligt in het Emirates Stadium. Arsenal gelooft dat de handtekeningen op korte termijn worden gezet.

White is een vaste waarde in het elftal van manager Mikel Arteta. De viervoudig international van Engeland miste nog geen minuut dit Premier League-seizoen en vormt een zeer solide defensie met doorgaans William Saliba, Gabriel Magalhães en Oleksandr Zinchenko.

Jurriën Timber werd deze zomer binnengehaald als concurrent van White, maar raakte al snel zwaar geblesseerd aan zijn knie. De ex-Ajacied komt dit seizoen niet meer in actie voor Arsenal en lijkt ook te moeten vrezen voor het EK in Duitsland van volgend jaar zomer.

The Gunners zijn goed aan het seizoen begonnen. De ploeg van Arteta gaat samen met aartsrivaal Tottenham Hotspur aan kop in de Premier League en hoefde tot dusver pas zes doelpunten te incasseren. In de Champions League werd overtuigend gewonnen van PSV (4-0), al gingen de Engelsen op bezoek bij RC Lens wel onderuit (2-1).

Arsenal ziet in White een belangrijke steunpilaar van het jonge elftal dat dit seizoen wederom een gooi gaat doen naar de landstitel. De Engelsman wil zelf niets liever dan bij Arsenal blijven, waardoor er snel witte rook wordt verwacht.

De Londenaren zijn al lange tijd bezig om de (jonge) sterkhouders van het elftal langer te binden. Zo verlengden onder anderen Saliba, Bukayo Saka, Martin Ødegaard en Aaron Ramsdale hun contract al met enkele jaren.

Laatstgenoemde is in de pikorde inmiddels echter voorbijgestreefd door David Raya, die deze zomer overkwam van Brentford. Arsenal nam naast Raya en Timber ook Declan Rice (24) en Kai Havertz (24) over van respectievelijk West Ham United en Chelsea.