Twaalf Nederlanders in race voor Ballon d’Or Dream Team; Eto’o gepikeerd

France Football heeft maandag de laatste genomineerden bekendgemaakt voor zijn Ballon d’Or Dream Team, dat dit jaar wordt samengesteld ter vervanging van de uitreiking van de Ballon d’Or voor de Voetballer van het Jaar. Het Franse tijdschrift kwam eerder al tot deze beslissing aangezien het van mening is dat 2020 vanwege de coronacrisis geen representatief voetbaljaar is.

Het aantal genomineerde Nederlandse spelers komt uit op twaalf. Nadat eerder Edwin van der Sar, Wim Suurbier, Ronald Koeman, Ruud Krol, Clarence Seedorf, Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Johan Neeskens al naar voren werden geschoven voor een plekje in het doel, in de verdediging of op het middenveld, zijn er ook vier Nederlandse kanshebbers voor de aanval van het dream team. Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp en Arjen Robben zijn namelijk alle vier genomineerd.

Merci, Mais j’ai joué 1,2 saisons sur la droite (pourtant j’ai 25ans de carrière comme avant centre) Le manque de Respect.@francefootball N’IMPORTE QUOI! pic.twitter.com/2vmb0uuhIl — Samuel Eto'o (@setoo9) October 19, 2020

In totaal zijn er nu 110 spelers genomineerd voor het elftal, dat uiteindelijk zal worden samengesteld door 170 voetbaljournalisten van over de hele wereld. Dat niet iedereen even blij is met zijn nominatie blijkt wel uit een reactie van Samuel Eto’o. De Kameroener is wel geselecteerd voor de aanval, maar dan als rechtsbuiten: “Bedankt. Maar ik heb maar 1 of 2 seizoenen aan de rechterkant gespeeld (en toch 25 jaar in de spits). Het gebrek aan respect. France Football, wat een onzin!”, reageert hij gepikeerd op Twitter.

Naast Eto’o is ook Robben geselecteerd voor de rechtsbuitenpositie van wat uiteindelijk een 3-4-3-opstelling zal gaan worden. Zij krijgen concurrentie van spelers als David Beckham, George Best, Luís Figo en Lionel Messi. Voor de spitspositie zijn naast Cruijff, Bergkamp en Van Basten ook onder meer Eusébio, Romário en Ronaldo geselecteerd, terwijl op de linksbuitenpositie onder anderen Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Thierry Henry, Rivaldo en Ronaldinho kans maken.