Memphis Depay schittert met liefst drie assists in dertig minuten

Memphis Depay heeft zondag een belangrijke rol voor Olympique Lyon vervuld. Mede dankzij drie assists van de aanvaller zegevierde het team van Rudi Garcia met 2-3 over RC Strasbourg. De zege komt bijzonder gelegen voor les Gones, die na de 4-1 zege op Dijon op 28 augustus (!) niet meer hadden gewonnen. In de vijf volgende Ligue 1-duels volgden vier remises en een nederlaag.

Depay was voor rust bij alle doelpunten van Lyon betrokken Na twaalf minuten ontving Tino Kadewere de bal van de Nederlander en schoot hij het leer binnen, al had doelman Bingourou Kamara ogenschijnlijk meer kunnen doen: 0-1. Dik tien minuten later verscheen de 0-2 op het scorebord: na een lage voorzet van Depay vanaf de rechterkant tekende Karl Toko Ekambi in de doelmond voor het tweede doelpunt.

Depay leek drie minuten voor de pauze het derde doelpunt te maken, maar hij soleerde zich vast in het strafschopgebied en leverde bal uiteindelijk in bij Ekambi: 0-3. Vlak voor de onderbreking nam recordaankoop Habib Diallo in zijn debuut de 1-3 van de thuisploeg voor zijn rekening. Een belangrijke treffer, daar Anthony Lopes tien minuten na de pauze geen antwoord had op een schot van Jean-Eudes Aholou in de korte hoek: 2-3.

Het team van Garcia slaagde er echter in om de overwinning over de streep te trekken. Lyon staat nu met tien punten uit zeven duels op een voorlopige zevende plaats in de Franse competitie. Les Gones komen dit seizoen niet in Europa uit en zodoende is AS Monaco pas over een week de eerstvolgende tegenstander.