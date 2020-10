Bruggink komt bij FOX Sports met opvallend advies voor Ihattaren

PSV trok in de laatste fase van de transferperiode Mario Götze, Marco van Ginkel en Adrian Fein aan, waardoor de positie van Mohamed Ihattaren in de PSV-selectie er niet beter op lijkt te zijn geworden. Volgens analist Arnold Bruggink doet de pas achttienjarige middenvelder er goed aan om de komende tijd bij Jong PSV aan te sluiten. John de Wolf heeft echter zo zijn bedenkingen bij dat voorstel.

"Ihattaren moet aan de bak", concludeert presentator Milan van Dongen zondagochtend in Goedemorgen Oranje van FOX Sports, nadat hij technisch manager John de Jong hoorde zeggen dat 'de voetbalwereld Ihattaren voorbijgesneld is'. Bruggink heeft daar gelijk een antwoord op. "Ik vind het wel logisch eigenlijk. Als ik hem was, ik zou gewoon wedstrijden in Jong PSV gaan spelen. En laat daar maar zien dat je de beste bent en ga daar maar spelen. Want anders denk ik dat het voor hem voorlopig een moeilijk verhaal gaat worden."

De eveneens aanwezige De Wolf fronst de wenkbrauwen bij het aanhoren van het verhaal van Bruggink. "Jong PSV heeft toch niet meer het niveau dat daar zoveel spelers in spelen? Qua leeftijd (achttien jaar, red.) mag hij daar nog spelen, maarja." Volgens Bruggink zou een stapje terug helemaal niet zo slecht zijn voor Ihattaren. "Maar John, het gaat er dus meer om dat hij het laat zien."

"Doordeweeks dan op de trainingen", vervolgt de nog steeds niet overtuigde De Wolf. Bruggink is het ermee eens dat de aanvallende middenvelder geen betere speler wordt van alleen maar oefensessies. "Je weet ook John, rond Europese wedstrijden wordt er zo weinig getraind met het elftal dat je als trainer wil." PSV opent het avontuur in de Europa League op 22 oktober met een thuisduel met Granada. De overige tegenstanders in de poulefase zijn Omonia Nicosia en PAOK Saloniki.