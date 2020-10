‘Angst’ in kleedkamer Real Madrid: ‘Alle hoop is op hem gevestigd in de CL’

Real Madrid hield zich opvallend rustig op de transfermarkt tijdens de nu gesloten transferperiode. Trainer Zinédine Zidane haalde alleen Martin Ödegaard, Andriy Lunin en Álvaro Odriozola terug van verhuurperiodes bij andere clubs. Volgens de Spaanse journalist Edu Aguirre bestaat er door de terughoudendheid in de transferwindow twijfel binnen de selectie van de Koninklijke. Men denkt dat het winnen van de Champions League heel moeilijk gaat worden, zo klinkt het.

"In de kleedkamer van Real Madrid heerst de angst dat er onvoldoende kwaliteit is om de Champions League te veroveren", zo vertelt dinsdag Aguirre in een uitzending van El Chiringuito TV. "Alle hoop is daarom gevestigd op de terugkeer van een topfitte Eden Hazard." De Belgische vleugelaanvaller, vorig jaar voor honderd miljoen euro overgenomen van Chelsea, kampt wederom met blessureleed. Vanwege een spierblessure is de flankspeler tot minstens eind oktober uit de roulatie.

Het avontuur van Hazard bij Real wordt gekenmerkt door kwetsuren. Eerder liep de miljoenenaankoop uit 2019 al onder meer een bovenbeen- en een hamstringblessure op. Daarnaast hield een voetblessure hem enige tijd aan de kant. Mede door het aanhoudende blessureleed kwam Hazard tot dusver tot slechts 22 wedstrijden (1 doelpunt) in het shirt van de Spaanse kampioen. Er wordt in de Spaanse media dan ook geregeld getwijfeld aan de noodzaak van zijn komst, al lijkt Zidane nog steeds het volste vertrouwen in de vleugelaanvaller te hebben.

Real, dat de Champions League voor het laatst in 2018 veroverde, start het miljardenbal van dit seizoen op 21 oktober met een thuiswedstrijd tegen Shakthar Donetsk. Het openingsduel lijkt te vroeg te komen voor Hazard, die ook de uitwedstrijd Borussia Mönchengladbach op 27 oktober normaal gesproken aan zich voorbij moet laten gaan. Tussendoor speelt de formatie van Zidane op 25 oktober in het Camp Nou tegen Barcelona.