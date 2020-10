Van der Gijp wordt ‘allergisch’ van uitspraken Ten Hag bij Rondo

De analisten van Veronica Inside hebben weinig begrip voor de keuzes die Erik ten Hag maakt bij het formeren van de opstelling van Ajax. In de eerste vier wedstrijden van het seizoen in de Eredivisie koos de trainer ervoor om Zakaria Labyad als spits op te stellen, maar René van der Gijp, Johan Derksen en Wim Kieft zijn het erover eens dat hij op die plek niet functioneert.

De voorhoede van Ajax bleef onveranderd in de eerste vier duels: Dusan Tadic en Antony flankeerden Labyad respectievelijk vanaf links en vanaf rechts. Quincy Promes wordt als aanvallende middenvelder achter de voorhoede opgesteld. Derksen betwijfelt dat Promes wel een goede spits zou zijn, maar vindt hem een betere optie voor die positie dan Labyad. "Dat is tenminste nog een voorhoedespeler. Die Labyad is gewoon een middenvelder", merkt de analist op. "Ajax heeft ontiegelijk veel geld, maar ontbeert gewoon een goede spits. Als topclub moet je toch een goede spits hebben? Het is al opgelost als je Promes als linksbuiten neerzet en Tadic in de spits, zoals ze in de Champions League ook deden."

Kieft pleit voor hetzelfde systeem, met Tadic in de punt van de voorhoede. "Ten Hag moet gewoon de beste man opstellen die het best functioneert op die plek. Dat is Tadic", oordeelt de oud-spits. Zondag werd Labyad in de tweede helft van het verloren duel met FC Groningen (1-0) afgelost door Lassina Traoré, die volgens Kieft 'gewoon niet goed genoeg' is. "Als iemand in staat is om in de kleine ruimte de bal vast te houden en iets te creëren, dan is het Tadic. Maar er zit een bepaalde eigenwijsheid in deze trainer. Het is goed als je een eigen visie hebt, maar iedereen die je het vraagt zegt dat hij dit niet moet doen."

Zondagavond was Ten Hag te gast bij Rondo op Ziggo Sport. Van der Gijp keek niet met veel plezier naar de uitzending. "Ik ben daar zo allergisch voor. Ten Hag zit daar te vertellen dat spelers wel het Ajax-DNA, de Ajax-intensiteit en de Ajax-uitstraling moeten hebben. Maar wat je blijkbaar ook moet hebben als trainer van Ajax, is een plaat voor je hoofd", haalt hij uit. "Want wij zien nu al wedstrijden lang dat Álvarez totaal niets toevoegt aan het spel. Wij zien al wedstrijden lang dat Promes geen middenvelder is. Wie zien al wedstrijden lang dat Labyad geen spits is. Dat zien we met zijn allen al twee maanden lang. En hij blijft het gewoon doen."