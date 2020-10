Ricardo van Rhijn blijft na vertrek bij sc Heerenveen actief in Eredivisie

Ricardo van Rhijn lijkt ook dit seizoen actief te zijn in de Eredivisie. De 29-jarige verdediger vertrok onlangs met een aflopend contract bij sc Heerenveen en liet daarna aan Voetbal International weten graag nog eens een buitenlands avontuur aan te willen gaan. Datzelfde weekblad meldt nu echter dat Van Rhijn zich waarschijnlijk aan FC Emmen gaat verbinden.

De Drentenaren zijn volgens de berichtgeving momenteel bezig met het afronden van de laatste details om de komst van Van Rhijn officieel te maken. FC Emmen zou de vierde Nederlandse werkgever worden voor de achtvoudig international van het Nederlands elftal, na Ajax, AZ en Heerenveen. Tussendoor speelde hij ook nog voor het Belgisch Club Brugge.

Van Rhijn streek in de zomer van 2019 neer bij Heerenveen, dat hem destijds transfervrij overnam van AZ. In Friese dienst kwam hij tot negentien optredens in de Eredivisie en met name in de tweede seizoenshelft was Van Rhijn een absolute basisspeler op de rechtsbackpositie. Desondanks kwam er afgelopen zomer weer een einde aan de samenwerking.

FC Emmen rondde eerder op de maandag al de komst van doelman Felix Wiedwald af en versterkte zich deze transferperiode verder met Simon Tibbling, Lucas Bernadou, Behadil Sabani, Sekou Sidibe, Colin Seedorf en oude bekende Caner Cavlan. Hier tegenover staat het vertrek van onder meer Michaël Heylen, Jafar Arias, Lorenzo Burnet en Tom Hiariej.