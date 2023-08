Achtvoudig Oranje-international stopt al op 32-jarige leeftijd met profvoetbal

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 19:18 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:59

Ricardo van Rhijn is definitief gestopt als profvoetballer. Dat bevestigde de 32-jarige Leidenaar zaterdag tijdens een live podcast van FC Afkicken op festival Lowlands. Van Rhijn zat al ruim een jaar zonder club, nadat hij in de zomer van 2022 was vertrokken bij het Duitse Karlsruher SC. In totaal speelde Van Rhijn gedurende zijn loopbaan bij zes verschillende clubs.

Dit voorjaar liet Van Rhijn zich in de podcast Fresia & Milan Parkeren de Bus van ESPN al uit over een mogelijk voetbalpensioen. "Op een gegeven moment kan je wel de beslissing maken: laat ik het betaald voetbal voor wat het is? Kijk, als het deze zomer niet lukt dan moet je ook wel je conclusies trekken”, aldus de voormalig verdediger.

Van Rhijn gaf toen aan dat hij dacht dat hij voor bepaalde clubs in het betaald voetbal nog van meerwaarde kon zijn. “Maar het moet ook maar net passen. Er moeten maar net mensen zitten die dat ook zien zitten. Als dat niet is dan zal ik waarschijnlijk de stap maken richting de amateurs.” De achtvoudig international had toen net een huis laten bouwen in Leiden, en wilde het liefst ergens in de buurt van die stad aan de slag.

Maar het vinden van een nieuwe club blijkt dus niet te zijn gelukt, waardoor Van Rhijn een punt achter zijn carrière heeft gezet. Eind 2011 maakte hij zijn debuut voor Ajax onder Frank de Boer. Uiteindelijk zou hij in alle competities 163 keer in actie komen voor de Amsterdammers. In de zomer van 2016 vertrok hij vervolgens naar Club Brugge, waarna ook AZ, sc Heerenveen, FC Emmen en Karlsruher SC nog op zijn cv kwamen te staan. Van 2012 tot en met 2014 kwam hij onder bondscoach Louis van Gaal bovendien acht keer in actie voor het Nederlands elftal.