Ajax contracteert Siem de Jong en drie anderen in nieuw talentenprogramma

Dinsdag, 5 september 2023 om 10:37 • Wessel Antes • Laatste update: 10:40

Ajax heeft Siem de Jong, Kelly Zeeman, Daniel de Ridder en Ricardo van Rhijn voor twee jaar vastgelegd in een talentenprogramma voor spelers die gestopt zijn en aan een tweede carrière willen beginnen in het voetbal, buiten het veld. Het viertal moet worden klaargestoomd voor commerciële (top)functies in de Johan Cruijff ArenA. Ajax wil de komende jaren meer gaan werken met oud-spelers en onder meer de onlangs afgezwaaide De Jong behoort tot de eerste lichting.

Het talentenprogramma gaat twee jaar duren en ondersteunt de gedachtengoed dat meer oud-Ajacieden betrokken moeten zijn bij de club. “Op de Toekomst zijn meerdere oud-spelers actief, maar we willen deze ook graag buiten het veld bij Ajax betrekken. Ik heb zelf gemerkt hoe fijn het werken is geweest met Edwin van der Sar”, licht commercieel directeur Menno Geelen toe op de clubwebsite.

Geelen ging ruim een jaar geleden in gesprek met De Jong. “Toen zei hij dat hij eerst nog een seizoen bij De Graafschap wilde spelen, maar dat hij na zijn carrière wilde kijken of hij iets bij Ajax kon gaan doen. Toen dacht ik: dit soort dingen moeten we meteen beetpakken. En die gedachte bleek breed gedragen binnen de club.” De Jong heeft zich nu voor twee jaar verbonden aan Ajax, net als oud-teamgenoot Van Rhijn. De voormalig rechtsback maakte onlangs op festival Lowlands bekend dat hij een punt heeft gezet achter zijn spelersloopbaan.

Ook De Jong reageert via de clubwebsite op zijn aanstelling. “Ik volg al een tijd met grote interesse wat Ajax allemaal doet buiten het veld. Daar wil ik graag aan bijdragen. Er lopen op de club veel mensen rond met een brede opleidingsachtergrond en indrukwekkende ervaring, daar kan ik veel van leren.” Van Rhijn ging in het afgelopen seizoen met de directie van Ajax naar de uitwedstrijd tegen Union Berlin. “Daar heb ik meegekeken hoe het commercieel en bestuurlijk werkt rondom een wedstrijd. Mede dat prikkelde me om meer te leren over het reilen en zeilen bij Ajax. Ik kijk ernaar uit om de club van verschillende kanten te leren kennen.”

Het traject

Geelen gaat ook dieper in op het traject dat De Jong en zijn kersverse collega’s voorgeschoteld krijgen. “We hebben een tweejarig traject gemaakt waarbij ze in projecten gaan meedoen, op verschillende afdelingen meelopen en (externe) cursussen krijgen. De deelnemers krijgen brede ondersteuning vanuit de directie, de Vereniging en onze leidinggevenden. En we maken gebruik van de kennis en ervaring die de Ajax Coaching Academy te bieden heeft. Aansturing van het programma komt vanuit de HR-afdeling, ikzelf ga namens de directie de rol vertolken als degene die het programma begeleidt. Dat vind ik heel leuk, maar ik denk dat ik zelf ook veel van hen kan leren.” Geelen hoopt dat de deelnemers in de toekomst iets gaan bijdragen binnen Ajax.