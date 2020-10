Eerste misstap voor Ronald Koeman door toedoen van Luuk de Jong

De topper tussen Barcelona en Sevilla in LaLiga heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen de teams van Ronald Koeman en Julen Lopetegui, die vanwege een schorsing op de tribunes van het Camp Nou zat, eindigde in 1-1 en dat betekende het eerste puntenverlies voor de Nederlander. De doelpunten in Catalonië kwamen op naam van Luuk de Jong en Philippe Coutinho. Sergiño Dest maakte een kwartier voor tijd zijn debuut. Door de remise komen Barcelona en Sevilla op zeven punten uit drie wedstrijden: de Catalanen hervatten de competitie na de interlandperiode met een uitwedstrijd tegen Getafe, terwijl Sevilla een streekderby bij Granada wacht.

In een bijzonder enerverende eerste helft wilden Barcelona en Sevilla niet voor elkaar onderdoen. Het was Sevilla dat sterk van start ging: het team van Lopetegui wilde de bal hebben en zocht nadrukkelijk het doelgebied van Neto op. Dat leverde na acht minuten reeds resultaat op. Na een voorzet van Suso vanaf links liet Frenkie de Jong zich in de lucht verrassen door Jules Koundé en kwam de bal terecht voor de voeten van Luuk de Jong, die het leer door het midden én via de hand van Neto in het doel schoot: 0-1.

LUUUK DE JONGGGG IN CAMP NOU? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Het antwoord van Barcelona mocht er zijn: nog geen minuut later kwam het team van Koeman reeds langszij. De magistrale pass van Messi richting Jordi Alba was al een half doelpunt waard, omdat de onhandige onderschepping van Jesús Navas ervoor zorgde dat Philippe Coutinho de bal hoog achter Yassine Bounou kon werken. De gelijkmaker sorteerde positief effect op Barcelona, al bleef Sevilla goed drukzetten en waren de tegenaanvallen van de bezoekers uitstekend georganiseerd. Pogingen van Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Ansu Fati en Lionel Messi richting de rust leverden niets op.

Op een kans voor Griezmann na ging de tweede helft relatief rustig van start, maar na een uur spelen werd de wedstrijd zonder meer levendiger. Koeman haalde Fati en Griezmann naar de kant en vestigde zijn hoop op Pedri en Trincao. Luttele minuten later kwam Barcelona heel goed weg toen een pass van een andere invaller, Youssef En-Nesyri, via Ronald Araujo tegen de lat ging. Sevilla groeide in de wedstrijd naarmate de tweede helft vorderde en was via Ivan Rakitic en En-Nesyri dicht bij een tweede doelpunt in het Camp Nou.

Sergiño Dest DEBUTEERT bij FC Barcelona en maakt al meteen een opvallende indruk ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Een kwartier voor tijd mocht Dest zijn officiële debuut maken; hij verving de ietwat aangeslagen Jordi Alba, terwijl Miralem Pjanic de plek van Coutinho overnam. In de slotfase had Barcelona nog uitzicht op de overwinning. Bounou reageerde goed op een schot van Messi door een woud van verdedigers en ook Frenkie de Jong kon ter hoogte van de strafschopstip niet scoren toen Sergio Busquets zich plotseling een buitenspeler waande. Luuk de Jong werd enkele minuten voor tijd naar de kant gehaald en zag hoe Bounou met een redding op een poging van Trincao voorkwam dat Barcelona toch drie punten pakte.