Koeman hoopt nog op deal: ‘Ik heb ook gezien wat ‘Pep’ heeft gezegd’

Barcelona wordt al geruime tijd in verband gebracht met de komst van Eric García, maar de Catalanen zijn er twee dagen voor de transferdeadline nog altijd niet in geslaagd om de jonge verdediger over te nemen van Manchester City. De toekomst van García, die een verleden heeft in de jeugd van Barcelona, was vrijdag al onderwerp van gesprek tijdens een persconferentie van Josep Guardiola en zaterdag heeft ook Ronald Koeman zijn situatie besproken.

“Op dit moment is hij nog onze speler. De transferperiode is maandag voorbij en ik weet niet precies wat er gaat gebeuren”, vertelde Guardiola vrijdag tijdens een persmoment in de aanloop naar de wedstrijd tussen Manchester City en Leeds United van zaterdagavond. “Ik weet dat hij daar wil wonen. Ik weet dat Barcelona hem wil hebben maar ik denk dat er nog geen akkoord tussen de clubs ligt. Dat is wat ik nu weet, dus ik weet niet precies hoe het af zal lopen.”

Koeman nam zaterdagmiddag vanwege het treffen met Sevilla van zondagavond eveneens plaats achter de microfoon: “Het klopt dat we deze speler willen hebben omdat we slechts drie of vier centrale verdedigers hebben, meer kan ik er niet over zeggen. Ik heb ook gezien wat Pep heeft gezegd. Er is interesse, maar ik weet niet of het ons gaat lukken. Er zijn twee posities die we nog zouden kunnen versterken, centraal achterin en de spitspositie. Het zou goed zijn als we daar een extra optie krijgen.”

Koeman: 'Ansu Fati is heel erg goed voor zijn leeftijd'

Naast een mogelijke deal met Manchester City zou een akkoord met Manchester United in de slotdagen van de transferperiode nog tot de opties kunnen behoren. The Red Devils zijn naar verluidt namelijk nadrukkelijk in de markt voor Ousmane Dembélé: “Hier kan ik niet veel meer over zeggen. Ik probeer altijd het beste uit het team te halen en als er wissels worden doorgevoerd hebben die een reden”, zegt Koeman daarover. “Als Pedri in de vorige twee wedstrijden heeft meegedaan is dat omdat hij het goed heeft gedaan op de training. In de vorige wedstrijd (0-3 overwinning op Celta de Vigo, red.) kwamen Trincão en Pedri erin omdat ze dat verdienden, Dembélé is een speler die meer diepte brengt terwijl we eigenlijk meer moesten verdedigen. Ik heb het niet met hem over zijn toekomst gehad.”

Koeman heeft sinds deze week ook de beschikking over Sergiño Dest, die over werd genomen van Ajax. Het is echter nog niet duidelijk of de jonge verdediger zondag al zijn debuut kan maken: “We proberen zijn inschrijving op tijd af te kunnen ronden. We wachten de training van morgen af en hopelijk kan hij erbij zijn. Hij is een enorm goede speler, hij is jong en hij zorgt voor meer concurrentie op de rechts- en linksbackpositie. Verdedigend, maar met name aanvallend, heeft hij enorm veel kwaliteit.”